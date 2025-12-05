Молодые да раненые
Кинофестиваль «Зимний» показал «Холодное сердце» Котта, «Куклу» Бероева и «Мальчика-птицу» Осадчего
В Москве продолжается четвертый открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Какая из восьми картин станет победителем конкурса, объявят 7 декабря. Однако первая половина работ, рассказывающая, как нелегко быть молодым, Юлию Шагельман скорее разочаровала.
Конкурсные показы «Зимнего» символически стартовали в начале декабря фильмом Владимира Котта «Холодное сердце» — вольной интерпретацией «Снегурочки» Александра Островского (сценарий на основе его пьесы писал сам Котт), действие которой перенесено в условно наше время. Засыпанная снегом деревня, где разворачиваются события, находится скорее в некоем вымышленно-кинематографическом пространстве, чем в России 2025 года, о которой напоминают только молодые актеры, знакомые по нашумевшим сериалам — «Слову пацана», «Аутсорсу» и т. д.
Станционный смотритель (Юрий Кузнецов) привозит из леса босоногую девушку (Маша Кошина) в легком белом платье. Она привлекает внимание деревенского диджея Леля (Слава Копейкин) и бедового Мизгиря (Никита Кологривый), ворующего вагоны с углем из товарных поездов. В Мизгиря влюблена Купава (Мила Ершова), готовая от ревности утопиться в проруби.
На съемках актрисы самоотверженно прыгали в ледяную воду и ходили босиком по снегу, однако в итоге фильм, увы, не оправдывает этих подвигов.
Попытки Котта уйти в философскую притчу о природе любви не работают, задавленные выспренними диалогами и искусственными сюжетными коллизиями. А сказочность он убивает, вводя в действие такие повороты, как незаконный арест Леля и встречу Снегурочки со скользким порнофотографом, чьи пошлые работы будто резюмируют сам фильм.
Таким же мертворожденным вышел полнометражный режиссерский дебют актера Егора Бероева «Кукла», где он также выступил и сценаристом. Героиня фильма Надежда (Анна Панкратова) в 18 лет оказалась в тюрьме за убийство своего неверного возлюбленного (для этого преступления Бероев выбирает способ настолько нелепый, что вместо ужаса он вызывает смех). В заключении Надя рожает дочь, которую у нее забирают. Выйдя на свободу шесть лет спустя, она бросает все силы на поиск девочки. Зовут ее, кстати, Вера, и даже странно, что режиссер не придумал ей сестру-близняшку Любовь для пущего символизма.
К сожалению, потенциально интересная история, из которой можно было сделать хоть социальную драму, хоть ползучий хоррор, разбивается о беспомощность постановки и оглушительно фальшивую актерскую игру, в том числе самого Бероева в небольшой роли отца Надежды. У дебютантки Панкратовой случаются проблески искренних эмоций, но они слишком редки, чтобы героине по-настоящему сочувствовать, да и вообще принять картину всерьез.
На этом фоне самым жизнеспособным оказался фильм Савелия Осадчего, по иронии попавший в конкурс в последний момент, на замену выбывшей ленты «Социализация». Это еще один режиссерский и сценаристский дебют, рассказывающий о 18-летнем Ване (Денис Хохрин), которого после выпуска из детдома забирает и поселяет у себя отец (Максим Щеголев), до того с ним не общавшийся.
Из-за медицинской аномалии у Вани так и не сломался голос, и его необычное звучание служит источником комплексов самого юноши и агрессии отца, считающего, что «настоящий мужик» не должен ни звучать, ни выглядеть, ни вести себя как его свежеобретенный сын. В то же время именно голос притягивает к Ване соседку Свету (Елизавета Струнина), которая ассоциирует его чистое звучание с характером молодого человека.
«Мальчику-птице» свойственна дебютантская наивность и прямолинейность как в построении сюжета, так и в визуальных решениях: например, в навязчивых метафорах с птицами, символизирующими чистоту Ваниной души и его последующее грехопадение — переход на темную сторону патриархальной маскулинности. Но картину спасают убедительные актерские работы и редкое для нынешнего «Зимнего» четкое понимание автора, что же он хочет сказать.