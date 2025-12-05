Восстановление трамплинов в Кузнечихе отложили на неопределенный срок

Правительство Нижегородской области снимает 150 млн руб. финансирования в 2025/26 годах на реконструкцию детской спортивной базы «Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Соответствующие изменения в региональный бюджет планируют внести на декабрьском заседании заксобрания.

В пояснительной записке указано, что финансирование снимают в связи с невозможностью решения вопроса по земельному участку. В бюджете 2025 года на реконструкцию, включающую новые трамплины мощностью К-10, К-20 и К-30, предусмотрено 65,3 млн руб., в бюджете 2026 года — 84,7 млн руб.

В министерстве спорта Нижегородской области новые сроки реализации проекта не назвали, сообщив лишь, что в ходе проработки проекта «установлена необходимость дополнительных геологических и геодезических изысканий».

Добавим, реконструкцию спортбазы ранее включили в адресную инвестиционную программу области на основании поручения президента РФ Владимира Путина от 7 августа 2024 года. Тогда при открытии нового корпуса школы №131 ее директор Ирина Борякова попросила установить для школьников трамплин. Она поясняла, что рядом находится Щелоковский хутор, где идет лыжная подготовка детей, а для школы необходим хотя бы учебный трамплин.

Владимир Путин сказал исполняющему обязанности губернатора Андрею Гнеушеву исполнить просьбу школы. Позднее в правительстве региона сообщили, что планируют для этих целей восстановить трамплин, который расположен на склоне в микрорайоне Кузнечиха.

В ноябре 2024 года на территории школы установили учебно-тренировочный трамплин К-6. На нем занимаются в том числе и воспитанники спортшколы по прыжкам на лыжах с трамплина.