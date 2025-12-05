В Оренбуржье с контрагентов суд взыскал свыше 19 млн рублей за фиктивную сделку

Оренбургский областной суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал свыше 19 млн руб. с контрагентов в доход государства. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Прокуратура Промышленного района Оренбурга во время проверки установила, что в июне 2021 года со счетов хозяйствующего субъекта в пользу физического лица перевели деньги на сумму свыше 19 млн руб. на основании медиативного соглашения. Средства переводились «якобы за неисполненные обязательства по поставке оборудования».

Организация не вела финансовую деятельность. Операции, совершаемые фирмой, направлены на обналичивание денег. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать заключенное соглашение недействительным и взыскать с контрагентов деньги в доход государства. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. После чего прокуратура обратилась в Оренбургский областной суд.

Руфия Кутляева