Глава Исполкома Иннополиса стал исполняющим обязанности мэра IT-города

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Ильдара Хуззятова временно исполняющим обязанности мэра города Иннополис. Указ опубликован на портале правовой информации.

Господин Хуззятов будет исполнять полномочия до проведения выборов мэра и вступления избранного руководителя в должность. С 2017 года он работает в структуре исполкома Иннополиса на различных должностях, а с 2022 года возглавлял исполнительный комитет.

Ранее сообщалось, что глава IT-города Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия 1 декабря и на следующий день стал новым руководителем университета Иннополиса.

Анна Кайдалова