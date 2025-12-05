Курский бизнесмен получил 24 года за передачу зенитного прожектора запрещенному «Азову»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Черниговской области, предпринимателю и изобретателю Виталию Ревину (внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о госизмене и финансировании терроризма РФ. Он обвинялся в том, что передал Украине зенитный прожектор для обнаружения беспилотников. Суд приговорил Ревина к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф 600 тыс. руб.

По версии обвинения, Виталий Ревин передал запрещенному и признанному в РФ террористическим полку «Азов» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников над территорией Украины и ослепления пилотов, а также консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет.

Действовал он бескорыстно, руководствуясь неприятием действующей российской власти и желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины». Он также планировал получить гражданство Украины, которое хотел в дальнейшем использовать для переезда в Европу.

В прениях гособвинитель заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил назначить фигуранту 25 лет.

Адвокат Виталия Ревина заявил, что с приговором не согласен и намерен его обжаловать. Он добавил, что в ходе следствия его подзащитный подвергся пыткам и психологическому давлению. По его словам, давление оказывалось на родственников подсудимого и свидетелей. Уголовное дело в отношении своего подзащитного адвокат назвал сфальсифицированным.

В последнем слове подсудимый назвал себя политзаключенным, заявил о невиновности и просил лишить его гражданства РФ.

Ефим Брянцев