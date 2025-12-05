В производство по переработке овощей в Ленобласти инвестируют 200 млн рублей
Новый крупный инвестиционный проект стартует в Ленинградской области. В поселке Калитино Волосовского района планируют построить современное безотходное производство по переработке овощей.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для реализации проекта региональный комитет по управлению государственным имуществом согласовал предоставление инвесторам в аренду без торгов земельного участка площадью 21 га.
«Инвесторы могут получить в Ленобласти земельный участок на льготных условиях, если бизнес-план соответствует критериям, установленным областным законом от 11.02.2016 № 1-оз. Объем инвестиций должен составлять не менее 200 млн рублей и должно быть создано минимум 50 новых рабочих мест»,— прокомментировала глава Леноблкомимущества Марина Тоноян.
Следующий этап — заключение договора аренды земельного участка с администрацией Волосовского района, отмечается в сообщении.
На новом производстве планируют выпускать биодобавки для кормов животных, кормовые витамины, аминокислоты, ферменты, а также овощные деликатесы, супы-пюре для взрослых и детей, пациентов медучреждений и санаториев.