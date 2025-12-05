В «Кресты» по собственному желанию
Что предполагает проект реновации бывшего изолятора в Санкт-Петербурге
Легендарные «Кресты» станут общественным пространством с арт-объектами и музеем. Концепцию реновации старого СИЗО в своем Telegram-канале изложил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Согласно ей, вся территория станет открытым городским пространством, а ключевым объектом останется храм святого Александра Невского. Кроме того, на Арсенальной набережной появятся мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». По задумке властей, зона станет новой точкой притяжения для горожан и туристов.
Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ
Между тем у девелопера этого проекта не так много вариантов для переделки исторического комплекса. Руки связаны охранным статусом объекта и его мрачным прошлым, отметил генеральный директор петербургской управляющей компании «Сититель» Андрей Петелин: «Там целый комплекс зданий, на территории есть большой собор, и, конечно, камеры, где содержались заключенные, и общежитие, в котором жил персонал тюрьмы, и просто обширная дворовая территория. Если говорить про сам объект, то он имеет хорошую локацию: находится на берегу Невы не так далеко от станции метро "Площадь Ленина". То есть транспортная доступность довольно неплохая, как и видовые характеристики. Само здание охраняется государством, то есть для девелопера там будут дополнительные сложности, ведь требования по сохранению объектов культурного наследия надо выполнять. То есть перестроить полностью все здания не дадут, максимум будет разрешено какие-то внутренние перепланировки сделать. Понятно, что все это связано с непростой историей, энергетика в этом месте там явно не положительная. Как профессиональный отельер я не могу быть уверен в том, что это место, даже когда оно будет полностью облагорожено, станет пользоваться повышенным спросом».
В прошлом году «Кресты» продали с аукциона, бывшая тюрьма досталась компании «КВС-Всеволожский» за 1,136 млрд руб. Новый владелец получил почти 4 га земли и 30 сооружений. Цена выкупа составила 30 тыс. руб. за «квадрат», что эксперты рынка считают беспрецедентно малой суммой. Такой дисконт может быть связан с туманными перспективами проекта. Тюремные казематы вряд ли подходят под гостиничную недвижимость, полагает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Этот бизнес подразумевает очень жесткие стандарты как по площади номеров, так по техническому, инженерному оснащению и так далее. Вопрос в том, возможно ли сейчас приспособить "Кресты" под подобного рода апгрейд. Тюрьма без всего этого может работать, в отличие от гостиницы. При этом такие истории довольно распространены в мире. Так, Four Seasons в Стамбуле в похожем здании находится, чуть более старом, и они его адаптировали. Правда, его не стилизовали, а сделали настоящий дорогущий Four Seasons с османским дизайном. Соответственно, все зависит от концепции.
Если будущий инвестор оставит это в существующей стилистике, то, честно говоря, я сомневаюсь в диком успехе проекта. Мало кто готов много времени проводить в таких местах.
Просто надо понимать, что гостиничный бизнес подразумевает эксплуатацию в режиме 365 дней в году 24/7. Он не выживет, если там будет 10-20 номеров тюремного плана и туда иногда будут заходить гости, которые хотят пощекотать себе нервы. К тому же до этого нужно батюшку туда пригласить, чтобы он там все освятил, потому что энергетика там может быть совсем нехорошей».
Предложенная компанией «КВС» концепция, по оценкам игроков рынка, обойдется девелоперу как минимум в 10 млрд руб. и потребует нескольких лет только на согласование плана. Комплекс «Кресты» построен в XIX веке. Заключенные там содержались до 2017-го года, потом СИЗО перевели в новое здание в Колпино.