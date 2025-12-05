В «Кресты» по собственному желанию

Легендарные «Кресты» станут общественным пространством с арт-объектами и музеем. Концепцию реновации старого СИЗО в своем Telegram-канале изложил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Согласно ей, вся территория станет открытым городским пространством, а ключевым объектом останется храм святого Александра Невского. Кроме того, на Арсенальной набережной появятся мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». По задумке властей, зона станет новой точкой притяжения для горожан и туристов.

Между тем у девелопера этого проекта не так много вариантов для переделки исторического комплекса. Руки связаны охранным статусом объекта и его мрачным прошлым, отметил генеральный директор петербургской управляющей компании «Сититель» Андрей Петелин: «Там целый комплекс зданий, на территории есть большой собор, и, конечно, камеры, где содержались заключенные, и общежитие, в котором жил персонал тюрьмы, и просто обширная дворовая территория. Если говорить про сам объект, то он имеет хорошую локацию: находится на берегу Невы не так далеко от станции метро "Площадь Ленина". То есть транспортная доступность довольно неплохая, как и видовые характеристики. Само здание охраняется государством, то есть для девелопера там будут дополнительные сложности, ведь требования по сохранению объектов культурного наследия надо выполнять. То есть перестроить полностью все здания не дадут, максимум будет разрешено какие-то внутренние перепланировки сделать. Понятно, что все это связано с непростой историей, энергетика в этом месте там явно не положительная. Как профессиональный отельер я не могу быть уверен в том, что это место, даже когда оно будет полностью облагорожено, станет пользоваться повышенным спросом».

В прошлом году «Кресты» продали с аукциона, бывшая тюрьма досталась компании «КВС-Всеволожский» за 1,136 млрд руб. Новый владелец получил почти 4 га земли и 30 сооружений. Цена выкупа составила 30 тыс. руб. за «квадрат», что эксперты рынка считают беспрецедентно малой суммой. Такой дисконт может быть связан с туманными перспективами проекта. Тюремные казематы вряд ли подходят под гостиничную недвижимость, полагает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Этот бизнес подразумевает очень жесткие стандарты как по площади номеров, так по техническому, инженерному оснащению и так далее. Вопрос в том, возможно ли сейчас приспособить "Кресты" под подобного рода апгрейд. Тюрьма без всего этого может работать, в отличие от гостиницы. При этом такие истории довольно распространены в мире. Так, Four Seasons в Стамбуле в похожем здании находится, чуть более старом, и они его адаптировали. Правда, его не стилизовали, а сделали настоящий дорогущий Four Seasons с османским дизайном. Соответственно, все зависит от концепции.

Если будущий инвестор оставит это в существующей стилистике, то, честно говоря, я сомневаюсь в диком успехе проекта. Мало кто готов много времени проводить в таких местах.

Просто надо понимать, что гостиничный бизнес подразумевает эксплуатацию в режиме 365 дней в году 24/7. Он не выживет, если там будет 10-20 номеров тюремного плана и туда иногда будут заходить гости, которые хотят пощекотать себе нервы. К тому же до этого нужно батюшку туда пригласить, чтобы он там все освятил, потому что энергетика там может быть совсем нехорошей».

Предложенная компанией «КВС» концепция, по оценкам игроков рынка, обойдется девелоперу как минимум в 10 млрд руб. и потребует нескольких лет только на согласование плана. Комплекс «Кресты» построен в XIX веке. Заключенные там содержались до 2017-го года, потом СИЗО перевели в новое здание в Колпино.

Фотогалерея История изолятора и его известные арестанты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Легендарная тюрьма, а затем и следственный изолятор «Кресты», пожалуй, одно из самых известных и крупных учреждений подобного рода. Новая одиночная тюрьма была построена в 1893 году на Арсенальной набережной по проекту архитектора Анатолия Томишко и считалась самой большой в Европе (и оставалась таковой еще больше века). Название получила из-за архитектурного решения, с высоты напоминающего кресты. Изначально она была рассчитана на 1150 заключенных в 960 камерах. Однако позже количество одиночных камер выросло до 999. Площадь одиночной камеры — 8 кв. м Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Поначалу комплекс состоял из двух пятиэтажных зданий. На территории располагались административный корпус с церковью, жилье для сотрудников и надзирателей, кухня, больницы, изолятор, баня, котельная, ледник и кузница Фото: Коммерсантъ / Евгений Асмолов При этом большинство строений было связано между собой переходами, а за камерами заключенных можно было наблюдать почти из любой точки здания. Между этажами в «Крестах» вешали сетки, чтобы арестанты не совершали самоубийства и побеги. С момента открытия учреждения в конце XIX века канализация в тюремных корпусах представляла собой «систему параши». Унитазы появились в камерах только в 1960-х годах Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев / купить фото В XIX веке в «Крестах» содержались уголовные преступники, а также политические, которых приговорили к заключению в одиночной камере. Политическая тенденция продолжилась и даже укрепилась. Среди первых известных заключенных были члены революционной нелегальной политической партии «Народная воля». Из народовольцев в «Крестах» оказались Василий Браудо, Алексей Ергин, Василий Приютов. А самым известным был Михаил Ольминский, литературовед и историк — после смерти, в 1933 году, похоронен у Кремлевской стены. После революции 1905 года количество заключенных в петербургской тюрьме начало расти Фото: Карл Булла / pastvu.com Одной из самых известных историй помещения в «Кресты» был арест революционера Льва Троцкого. После массовых выступлений в Петрограде («Июльские дни») Временное правительство Керенского распорядилось арестовать всех большевистских лидеров. Троцкий вступился за тех и с «патетическим призывом» сказал властям поступать с ним так же, как и с большевиками. Правительство «поверило в искренность заявления Троцкого» и «пошло ему навстречу», задержав и отправив в «Кресты». Это событие историки порой называют добровольным арестом. Спустя 40 дней он был освобожден. За это время к левым радикалам примкнул глава Временного правительства Александр Керенский, которого признали мятежником Революционер и искусствовед Анатолий Луначарский был задержан в ту же ночь, с 22 на 23 июля 1917 года, вместе с Троцким. Его подозревали в «посредничестве с германскими секретными службами». Следствие настаивало, что он и другие «вошли в соглашение с агентами вражеского государства» с целью содействовать «дезорганизации фронта и тыла» Отец автора «Лолиты» Владимир Набоков-старший, товарищ лидера партии кадетов Павла Милюкова, в 1906 году вошел в первый созыв Государственной думы и стал одним из самых ярких депутатов. 14 мая 1908 года Владимир Набоков оказался в «Крестах». Из тюремного очерка очерка: «… пребывание в тюрьме, в особенности кратковременное, менее всего способствует возможности изучить ее. Но и такое пребывание достаточно для того, чтобы проникнуться глубоким скептицизмом по отношению к результатам применения лишения свободы в качестве меры “исправительного воздействия”». Впрочем, в «Крестах» Набокова уважали еще больше, чем других политических. Тогда в тюрьме было много экс-депутатов, а сам он ходил по территории в голубой шелковой рубахе и мылся в привезенной с собой резиновой ванне Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных за подписание Выборгского воззвания на три месяца тюремного заключения, у ворот тюрьмы. Воззвание составили в Выборге, а подписала его значительная часть депутатов Госдумы первого созыва через два дня после роспуска ее указом императора Николая II. Бывшие парламентарии призывали к пассивному сопротивлению властям: не платить налоги, не ходить на военную службу и так далее Фото: К.Булла / pastvu.com Александр Керенский провел четыре месяца в «Крестах» в 1905 году после ареста, который произошел в результате обыска в квартире его адвоката, где были найдены листовки «Организации вооруженного восстания» и револьвер. Ему назначили предварительный арест, но обвинения так и не были предъявлены. В знак протеста Керенский начал голодовку, так как следствие не имело достаточных улик против него. Вскоре, на фоне изменений в политической ситуации, связанных с созывом I Думы и отсутствием доказательств, его освободили и выслали в Ташкент. Керенский позже отмечал, что время, проведенное в «Крестах», было для него весьма полезным: он смог обдумать происходящие в России события, что впоследствии помогло ему стать лидером Временного правительств Фото: Wikipedia Вероятно, впервые с «Крестами» современный человек сталкивается на уроках литературы в школе во время изучения творчества Анны Ахматовой. Это место стало знаковым в ее творчестве и жизни. Через Неву даже разместился памятник Ахматовой, хоть в «Реквиеме» она и настаивала, что он нужен «здесь, где стояла я триста часов» — у дверей тюрьмы, после посадки ее сына, будущего известного ученого Льва Гумилева, сына расстрелянного Николая Гумилева Фото: Коммерсантъ / Алексей Деменчук В «Крестах» Лев Гумилев был не единожды. В первый раз с отчимом Николаем Пуниным их арестовали в 1935 году. Выбраться оттуда им удалось благодаря Анне Ахматовой. Она через Елену Булгакову и Бориса Пастернака передала письмо Иосифу Сталину, после чего тот распорядился отпустить заключенных. Но спустя 2,5 года Гумилев-младший вновь попал в «Кресты», уже получив обвинение. В ночь с 10 на 11 марта 1938 года Гумилев был арестован. Свой арест он связывал с лекцией Льва Пумпянского о русской поэзии: «Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. <...> „Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира… Вот он — пример отечественного Тартарена!“ Не выдержав, я крикнул профессору с места: „Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!“ Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: „Кому лучше знать — вам или мне?“ Я ответил: „Конечно, мне“»,— писал позже Гумилев, отмечая, что Пумпянский не знал, что тот сын Николая Гумилева. Позже Лев Гумилев оклеветал себя под пытками. В итоге его приговорили к пяти годам лагерей Фото: Из уголовного дела Льва Гумилева Русский поэт Серебряного века Николай Гумилев был арестован 3 августа 1921 года по обвинению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Отправлен в СИЗО. Поэт Сергей Стратановский рассказывал, что его арестованный отец попал в изолятор в ту же камеру, где сидел Гумилев. Там он видел на стене выцарапанные слова: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь! Николай Гумилев». Поэт был расстрелян в ночь на 26 августа. Место расстрела и захоронения до сих пор установить не удалось Фото: Wikipedia Группа сотрудников тюрьмы с генералами и чиновниками Министерства внутренних дел. Были слухи, что в «Крестах» заключенные «торговали» (обменивали на сигареты, чай и прочие товары) вшами. Вшивого заключенного на время переводили в санитарный блок, таким образом он мог внепланово пройтись по улице и сменить обстановку Фото: pastvu.com Георгий Жженов, в будущем народный артист СССР, тоже успел побывать в «Крестах»: в 1938 году он попал туда по обвинению в шпионаже. Арест актера случился после съемок фильма «Комсомольск». В поезде Жженов познакомился с американским военным атташе, из-за чего был обвинен в шпионаже в пользу США. За это пришлось расплачиваться Колымой. Выступать он начал, еще будучи в заключении, а после повторного ареста и ссылки в Норильск вернулся в Ленинград и стал служить в театре Фото: Wikipedia Русский поэт Николай Заболоцкий в «Крестах» оказался в 1938 году по обвинению в антисоветчине. Поводом для ареста стали критические статьи и рецензия, в которых осуждалась идейная направленность творчества Заболоцкого. «Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах» (Из мемуаров «История моего заключения»). Срок он отбывал до 1943 года Фото: Борис Приходько / РИА Новости Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский содержался в «Крестах» в Ленинграде с 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года. Его обвиняли в связях с польской и японской разведками. Во время заключения Рокоссовский лишился семи зубов, у него были сломаны три ребра и перебиты пальцы на ногах (после этого он всю жизнь носил ортопедическую обувь). Его трижды водили на расстрел в подвалы «Крестов». Сам Константин Константинович ни в чем себя виновным не признал. Позже приобрел известность как один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Более того, он командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади Даниил Хармс — поэт, ставший олицетворением модернизма в русской литературе. Второй для него арест случился в августе 1941 года. В постановлении на арест переписаны слова Хармса из текста доноса: «Советский Союз проиграл войну в первый же день, Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне… Пусть меня расстреляют; но форму я не одену и в советских войсках служить не буду». Писателя планировали расстрелять, но чтобы этого избежать, он симулировал сумасшествие. В связи с этим Даниил Хармс был направлен в психиатрическое отделение больницы «Крестов», где умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда Фото: Частное собрание Поэт Иосиф Бродский попал в «Кресты» в 1960-е году по обвинению в тунеядстве. В тюрьме будущий лауреат Нобелевской премии провел почти год. Именно там у него случился первый сердечный приступ. 10 лет назад, к 75-летнему юбилею Бродского, сотрудники петербургского УФСИН впервые рассказали, что нашли камеру, где сидел один из самых известных петербуржцев. Оказалось, что камера выходит торцом к Арсенальной набережной. Сейчас же через Неву на набережной стоит памятник жертвам политических репрессий, где выгравированы строчки Иосифа Бродского: «В ту дальнюю страну, где больше нет ни января, ни февраля, ни марта» Фото: Wikipedia В 1990-х годах одиночная тюрьма была преобразована. Каждая камера теперь вмещала шесть человек, а общее число заключенных достигало 12 тыс. В каждом помещении число арестантов часто превышало 10 человек, что стало поводом для занесения «Крестов» в Книгу рекордов Гиннесса как самой переполненной тюрьмы в мире. Естественно, ресурсов не хватало для всех. Среди сотрудников службы исполнения наказания ходят истории, что заключенные выталкивали новеньких в коридор, говоря, что им самим места в камерах недостаточно Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов / купить фото Тогда уже «Кресты» наполнились не политическими, а обычными уголовниками, среди которых были и криминальные авторитеты. Причем многие из них благодаря связям обеспечивали себе достаточно комфортную жизнь, даже доставая в СИЗО телевизоры Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов / купить фото Сергей Мадуев, которого часто называют последним бандитом в СССР, родился и умер в местах лишения свободы. Налетчик, грабитель, вор, серийный убийца, педофил был этапирован в «Кресты» в 1991 году. Думая, что его ждет расстрел, он давал признательные показания по более чем 60 преступлениям, среди которых минимум 10 — убийства. К его приезду в Ленинград комнату для допросов и очных ставок специально оборудовали прочной железной клеткой. 3 мая 1991 года его должны были этапировать в Москву на суд, но он во время конвоирования открыл стрельбу. Позже выяснилось, что оружие ему передала следователь по особо важным делам Наталья Воронцова, влюбленная в него. Побег же Мадуева не удался, он сам бросил оружие на пол и сдался Фото: Wikimedia Commons Бежать из «Крестов» было почти нереально из-за устройства тюрьмы. Самая трагичная попытка побега произошла в 1992 году, когда семь арестантов во время прогулки закололи конвоира, завладели его оружием и пытались захватить чердаки зданий. Погибающий от ранений охранник успел поднять тревогу. В одном из пустых кабинетов арестанты обнаружили коньяк и выпили его. Нетрезвые и взбесившиеся заключенные в одном из помещений нашли спящего инспектора-кинолога, а в другом — сотрудницу УФСИН и взяли их в заложники. Когда начался штурм, группа преступников заколола инспектора-кинолога. Он скончался от многочисленных ран в машине скорой помощи. Женщина из числа сотрудников осталась в живых Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов / купить фото Первым же побегом из «Крестов» прославился Ленька Пантелеев. Он бежал в ночь с 10 на 11 ноября 1922 года. В городе он считался известным бандитом и налетчиком, но был на хорошем счету, так как «чистил» нэпманов, а по слухам, даже отправлял часть денег в детские дома. Сам он себя называл русским Робин Гудом. Только вот на свободе он оставался недолго: спустя несколько месяцев его нашли и убили Фото: Wikipedia В 2007 году в «Крестах» случился бунт. Около 20 подростков сначала устроили драку с инспекторами, а затем подожгли сигнальную башню. Зэки выламывали замки, бросали кирпичи и металлические прутья в сотрудников СИЗО и проезжающие внизу машины. В УФСИН тогда опасались, что арестанты допрыгнут до внешней стены изолятора и сбегут. В итоге заключенные потребовали разрешить им во время прогулок играть в футбол, обеспечить камеры гантелями и штангами, не ломать при проверках сигареты и не досматривать продуктовые посылки. В конце концов зэки успокоились и около трех часов ночи разошлись по камерам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Семенов В 2006 году было принято решение перенести СИЗО в другое место. «Кресты-2» решено было перенести в Колпино, что и было сделано к концу 2017 года. В старых «Крестах» содержалось 1780 человек, новый изолятор рассчитан на 4 тыс. мест. В новом СИЗО в Колпино подследственные и осужденные размещаются в двух- и четырехместных камерах площадью по 15 и 30 кв. м. Фактически таким образом ФСИН расширил изолятор. Старый с того момента СИЗО уже не является. В ночь с 11 на 12 июля 2021 года в Новых Крестах произошла самая массовая за всю его историю акция протеста заключенных против избиения их сотрудниками ФСИН Фото: Коммерсантъ / Петр Ковалев В «Крестах-2» успел побывать блогер Юрий Хованский. Его задержали в июне 2021 года по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стала песня про теракт в театре на Дубровке в октябре 2002 года. Ее он исполнил в 2012 году на стриме у видеоблогера Андрея Нифедова. Сам господин Хованский настаивает, что так хотел высмеять националистов. Он провел в СИЗО полгода и жаловался на условия содержания, называя их пыточными. Впрочем, меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий, а затем и вовсе суд прекратил дело Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Как рассказывают в УФСИН, самой популярной книгой во все времена в «Крестах» было «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского Фото: Александра Тен В старых «Крестах» всегда пекли хлеб прямо на территории тюрьмы. И он был таким вкусным, что следователи, адвокаты и другие посетители тюрьмы, работающие там и уходящие домой, покупали выпечку с собой на вынос, делятся сотрудники УФСИН. Столовая изолятора для работников и посетителей тоже была, судя по отзывам, вполне приличной Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов Актер Михаил Боярский (второй слева) перед выходом на сцену в следственном изоляторе «Кресты» Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов / купить фото Позже, особенно в нулевые, СИЗО стало мелькать в поп-культуре. В основном в сериалах о бандитизме в городе. «Бандитский Петербург». «Кресты». Кирилл Лавров играет Барона Фото: Кинокомпания «Киномост» Съемки сериала «Позывной “Альфа”» на территории следственного изолятора «Кресты» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Съемки фильмa «Мaйор Гром: Игрa» в зaкрытом изоляторе «Кресты», 2023 год. Всего там успели снять ряд сериалов про сотрудников МВД: «Банда Зиг Заг», «Алекс Лютый. Дело Шульца», «Раферти» и др. Фото: Внешняя пресс-служба «Кинопоиска» О продаже бывшего СИЗО за 1 млрд рублей официально объявил «Дом.РФ» в декабре 2024 года. На торги выставлены участки земли общей площадью 3,9 га и постройки площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть сооружений входит в состав выявленного объекта культурного наследия. Власти и представители госкорпорации уверены, что продажа комплекса наполнит депрессивную во всех отношениях территорию новыми смыслами. Эксперты обращают внимание на необходимость поддержки будущего инвестора со стороны государства. Светлана Белова