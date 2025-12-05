Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Активы преткновения

США выступили против планов ЕС использовать замороженные средства РФ для Киева

США убеждали европейские страны не выдавать Украине кредит за счет российских замороженных активов. Деньги в депозитариях ЕС нужны для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения боевых действий. Такой аргумент, по данным Bloomberg, американские дипломаты приводили некоторым странам Евросоюза, каким именно, источники агентства не уточняют. Ранее в Еврокомиссии предлагали использовать замороженные активы России для финансирования Украины. Согласно одному из вариантов, Киеву выдается репарационный кредит с максимальной оценкой в €210 млрд.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин допускает, что вопрос российских активов стал принципиальнее в мирных переговорах из-за позиции Москвы. Ее, в свою очередь, Вашингтону донесли на этой неделе: «Речь идет о тех странах, которые являются ближайшими союзниками Дональда Трампа: о Венгрии и Словакии. Может быть, сюда еще можно отнести Италию, потому что у премьер-министра Джорджи Мелони сложились хорошие личные отношения с Трампом. Этого в принципе достаточно, поскольку не одна страна решает, а группа стран.

Логика США достаточно простая. Во-первых, наверное, они сами хотели бы приложить руку к использованию этих средств. В первом проекте мирного плана Дональда Трампа, состоявшего из 28 пунктов, один пункт говорил о том, что будет создан специальный фонд, куда будет перечислено €100 млрд замороженных российских активов. Эту тему наверняка продолжили обсуждать во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Я думаю, одним из условий мирного урегулирования является вопрос о принадлежности и использовании денег. Вероятно, российская сторона сказала, что хочет сама реализовывать свои средства и управлять ими, а не чтобы кто-то из европейцев их забирал или под них брал кредит. Здесь есть коммерческая заинтересованность Америки, они попытаются эти деньги как-то вложить в совместное управление и получать с них дивиденд, но также есть интерес России, поскольку это российские деньги».

Большая часть российских активов заморожена на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Власти Бельгии выступали против их конфискации в пользу Украины, поскольку стране придется нести основные риски, если Москва примет ответные меры. Изменить эту позицию пытается канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Financial Times. По их данным, сегодня он встретится с премьер-министром Бельгии.

Однако с поддержкой США противники изъятия российских активов могут остаться непреклонными, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «В Европейском союзе нет единства мнений по поводу кредитования Украины из замороженных российских активов. Есть страны, прежде всего Бельгия, которые выступают против. Американцы ведут себя достаточно прагматично с учетом того, что само понятие "репарационный кредит" бессмысленно, поскольку никаких репараций с учетом сложившихся реалий не будет.

Это то, что американцы называют wishful thinking, то есть несбыточные желания, поэтому Штаты скептически относятся к действиям ЕС. Еврокомиссия в лице госпожи фон дер Ляйен упрямо продвигает это дело, но голоса противников становятся все громче внутри Евросоюза, и они получают некоторую поддержку со стороны Вашингтона. Наиболее жесткие позиции занимают сейчас Германия и Франция, это два локомотива евроинтеграции, плюс некоторые восточноевропейские страны, бывшие социалистические. Но Франция и Германия имеют наибольший вес в ЕС, поэтому, конечно, я думаю, что посыл США адресован прежде всего им».

На этой неделе Еврокомиссия предложила другой вариант плана помощи Украине. Он предполагает кредит в €90 млрд, но уже за счет средств европейских стран. По оценкам Брюсселя, эта сумма покроет две трети потребностей Киева.

Егор Парфенов

