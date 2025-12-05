Бундестаг подвел Фридриха Мерца в худших ожиданиях

После долгих дебатов и ожесточенных споров канцлер ФРГ Фридрих Мерц добился принятия пенсионной реформы, избежав репутационных рисков и провала правящей коалиции. Вопреки угрозам молодежного крыла христианских демократов блокировать законопроект, на заседании Бундестага 5 декабря за него проголосовало абсолютное большинство депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урны для голосования в Бундестаге по пенсионной реформе

Фото: Lisi Niesner / Reuters Урны для голосования в Бундестаге по пенсионной реформе

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пакет пенсионных реформ сулил серьезные проблемы правящей коалиции немецкого канцлера Фридриха Мерца — а ей и так приходилось с большими усилиями добиваться компромиссов по многим другим вопросам. Однако на этот раз конфликт, как ни странно, оказался связан не с уже традиционным противостоянием между блоком ХДС/ХСС и его младшим партнером по коалиции Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а с непримиримой, как казалось вначале, позицией Молодежного союза христианских демократов.

Пенсионная программа, по сути, представляет собой три законопроекта. Один из них — введение так называемой активной пенсии: с 1 января 2026 года те, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста, будут освобождены от уплаты налогов с дохода до €2 тыс. в месяц. Под действие новой нормы не подпадут только самозанятые, фермеры и люди «свободных профессий». Эта идея, как и вторая инициатива — по корпоративным пенсионным программам для малого бизнеса,— споров не вызвала.

А вот законопроект, согласно которому до 2031 года пенсионная ставка сохранится фиксированной — на уровне 48% от средней зарплаты (то есть она будет расти вместе с увеличением доходов рабочего населения, что было согласовано СДПГ и ХДС/ХСС еще при составлении коалиционного соглашения), вызвал жаркие дискуссии.

С каждым годом в Германии все больше пенсионеров и все меньше работающих граждан, делающих взносы в пенсионный страховой фонд, поэтому система держится на плаву за счет огромных субсидий из госбюджета.

Только в 2026 году на эти цели планируется выделить €128 млрд — более трети всех налоговых поступлений.

На этом фоне молодежное крыло христианских демократов подняло тревогу, сочтя необходимым заблаговременно определиться, как будет меняться пенсионная ставка после 2031 года. И призвало отложить принятие законопроекта, пока это не будет в нем учтено. Иначе, утверждали молодежные консерваторы, после этого срока на выплаты пенсий государству придется каждый год выделять дополнительно более €120 млрд и такие шаги «не могут быть оправданы перед молодым поколением».

Фридрих Мерц оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Для СДПГ вопрос сохранения уровня пенсий — один из ключевых, лидеры партии наотрез отказывались пересматривать законодательные инициативы.

При этом у правящей коалиции суммарно 328 мест из 630 в Бундестаге (большинство всего в 12 мест). А 18 представителей молодежного крыла ХДС/ХСС пригрозили проголосовать против пенсионной реформы. При таком сценарии канцлер мог лишиться поддержки собственных однопартийцев при выдвижении важнейшей реформы. Как выразились западные СМИ, это стало бы стартом «свободного падения» не так давно пришедшей к власти коалиции.

Казалось бы, помощь пришла откуда не ждали: партия «Левые» пообещала воздержаться при голосовании в Бундестаге по пенсионной реформе. «Мы не допустим дальнейшего снижения уровня пенсий, поэтому мы решили воздержаться от голосования по правительственному пенсионному пакету»,— объяснила свою позицию лидер парламентской фракции «Левых» Хайди Райхиннек. Без 64 голосов этой политической силы для получения большинства правящей коалиции потребовалось бы всего лишь 284 голоса. Однако здесь возникал уже репутационный риск: Фридрих Мерц с самого начала наотрез отказывался от сотрудничества с «Левыми». И принятие законопроекта с опорой на них еще сильнее подорвало бы его позиции.

В итоге Фридрих Мерц решил взять дело в свои руки и лично донести до молодых однопартийцев, как важно сохранять единство внутри правящей коалиции. Тем более что у него возникла амбициозная цель — не ограничиваться простым большинством, а получить максимальное количество голосов за. «Нас 328, и я хотел бы получить результат между 316 и 328»,— объявил канцлер Мерц.

В середине ноября, выступая на съезде Молодежного союза христианских демократов, Фридрих Мерц «сердечно попросил» его участников принять «конструктивное и активное участие в этой дискуссии». Но тогда выступление канцлера не убедило противников пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

Но опускать руки глава немецкого правительства не стал. 4 декабря, за день до голосования, внутри ХДС/ХСС прошли долгие переговоры с целью уговорить как можно больше однопартийцев гарантированно поддержать инициативу. Кто в итоге изменил свою позицию, до последнего оставалось неясным.

Но 5 декабря канцлера ждал приятный сюрприз: на голосовании в Бундестаге пенсионную реформу поддержали 319 депутатов. 225 высказались против, 53 воздержались.

Кто именно поддержал законопроект и самостоятельно ли ХДС/ХСС и СДПГ получили абсолютное большинство, станет ясно, когда будут опубликованы списки с итогами голосования.

Лидер молодежного крыла ХДС/ХСС Йоханнес Винкель, например, публично до последнего отказывался поддержать законопроект. Однако, так или иначе, для социал-демократов, христианских демократов и лично Фридриха Мерца принятие реформы стало серьезным испытанием, которое, судя по всему, успешно пройдено.

Лусине Баласян