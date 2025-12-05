На Пермском инженерно-промышленном форуме подписано 14 соглашений о сотрудничестве

В ходе двух дней работы Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) были подписаны 14 соглашений в сфере производства, социального развития, импортозамещения и науки. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, глава Пермского края Дмитрий Махонин и управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) и соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документы предусматривают расширение производственных мощностей компании за счет строительства новых корпусов. В течение десяти лет в проект будет инвестировано 10 млрд руб.

На площадке форума были также подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между Пермским краем, Уральским федеральным университетом, компанией «Эрис» и Соликамским магниевым заводом. Сотрудники предприятия будут обучаться в УрФУ в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми промышленным производством к молодым инженерам. Также будет запущена система переподготовки кадров и совместных научно-исследовательских разработок. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области реализации проектов по импортозамещению продукции из редкоземельных металлов подписано Соликамским магниевым заводом и компанией «МеталлТех» (входит в корпорацию «Росатом»). После ввода в эксплуатацию на заводе разделительного комплекса ООО «Росатом МеталлТех» начнет закупать редкоземельные металлы магнитной группы непосредственно у производителя. Важный раздел соглашения — развитие технологий извлечения редкоземельных металлов в рамках рециклинга отходов производства продукции ООО «Росатом МеталлТех».

Администрация Березников и ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» договорились о взаимодействии в сфере развития социальной инфраструктуры муниципального округа. Предприятие безвозмездно передает в собственность муниципалитета дворец культуры и творчества «Металлург».

Компания «Росхим» подписала генеральные соглашения о сотрудничестве с пермским политехническим и классическим университетами. Соглашения закрепляют обязательства вузов и «Росхима» по обучению студентов и школьников. Планируется совместное проведение профориентационных мероприятий: олимпиад и конференций школьников, ярмарок вакансий, дней карьеры, круглых столов, презентаций, заключение целевых договоров на обучение с абитуриентами и студентами, участие студентов в стипендиальных программах, создание на базе ПГНИУ совместной с компанией учебной лаборатории малотоннажной химии, организация проектной работы «школьник — студент — предприятие» в программе «СИРИУС.Лето», проведение дополнительных занятий в профильных классах школ Губахи преподавателями ПНИПУ.

Пермский завод «Машиностроитель», Пермский политехнический университет и компания «Академия Бизнес Решений» начнут сотрудничать сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий и искусственного интеллекта.

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» и Пермский завод металлообрабатывающих центров на полях ПИПФ будут обмениваться компетенциями, поддерживать инженерные команды, формировать единую позицию по профессиональным вопросам. Соглашение является основой для расширения совместных проектов в области подготовки кадров и технологической кооперации.

Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пермском крае на 2026–2028 годы подписали Пермский крайсовпроф, Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» (региональное объединение работодателей) и краевое правительство. Документ определил направления развития социального партнерства в крае.

Пермский НОЦ и компания «Газстройпром» заключили соглашение в сфере развития технологий беспилотных авиационных систем и усовершенствования принципов трансфера технологий из науки в реальный сектор. Пермский НОЦ и ОАО «Российские железные дороги» также заключили соглашение о внедрении инновационных систем автоматизации внутренних процессов, научных разработок и развитии современной транспортной инфраструктуры железнодорожной компании.

«Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве с компанией «Рус Импорт» в сфере развития инноваций, создания новых технологических решений, повышения производительности труда и эффективности производственных процессов, внедрении ресурсосберегающих технических средств и технологий.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.