МИД Польши призвал Зеленского запросить встречу с Навроцким

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому запросить встречу с польским коллегой Каролем Навроцким в Варшаве.

«У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец»»,— уточнил господин Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши 6 августа и до сих пор не посещал Украину, а также не объявлял о планах совершить такой визит. При этом он неоднократно приглашал Владимира Зеленского приехать в Варшаву.

Господин Навроцкий не раз критиковал власти Киева из-за отсутствия благодарности за польскую поддержку в конфликте с Россией и за нежелание обсуждать спорные вопросы общей истории. Один из них — перезахоронение жертв Волынской резни.