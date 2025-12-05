Дом у дороги оказался в суде

В Верховном суде РФ рассматривается иск подмосковного жителя, который купил участок под дачу, но перед началом строительства обнаружил, что земля находится в придорожной полосе автодороги. Возводить частные дома в таких местах запрещено указом президента РФ. Но на момент покупки в 2020 году никаких обременений на землю не налагалось. Истец требует отменить указ, как противоречащий федеральному закону об автодорогах, разрешающему строительство в полосах отвода. Позиция истца обоснованна, говорят опрошенные “Ъ” эксперты.

Верховный суд (ВС) в ближайшие дни рассмотрит иск индивидуального предпринимателя Алексея Авраменко, который в 2020 году купил в подмосковной деревне Овсянниково участок площадью 1,4 тыс. кв. м. На момент покупки территория находилась на землях сельскохозяйственного назначения с «дачным строительством» как разрешенным видом использования. Обременений на тот момент не было, как утверждает истец, это зафиксировано выпиской из ЕГРН.

В 2024 году землевладелец решил построить 256-метровый дом, но выяснилось (это следовало из свежей кадастровой выписки), что земля входит в границы придорожной полосы платной трассы М-11 Москва—Санкт-Петербург с особым режимом использования.

Алексей Авраменко обратился в «Автодор» (владелец трассы) с просьбой разрешить построить дом примерно в 72 м от дороги, но получил отказ. В госкомпании сослались на указ президента №727, по которому возведение капитальных строений в придорожных полосах федеральных трасс запрещено (за исключением объектов дорожной инфраструктуры).

Тогда господин Авраменко обратился в Арбитражный суд Москвы (дом он планировал построить как девелоперский проект и продать) с требованием признать отказ незаконным. Но эта инстанция в августе 2024 года, а затем Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2024-го и Арбитражный суд Московского круга в феврале 2025-го ему отказали — со ссылкой на тот же указ. Тогда господин Авраменко обратился в ВС.

В иске (“Ъ” ознакомился с текстом) он обращает внимание на то, что федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» допускает строительство в границах придорожных полос с разрешения владельца автотрассы.

В законе даже прописаны основания для отказа в выдаче разрешения на строительство (в том числе ухудшение видимости на дороге и невозможность провести ремонт). Запланированная стройка к описанным последствиям не приведет и под основания для отказа не подпадает, указывает Алексей Авраменко.

Также, согласно тому же закону, должно существовать положение с описанием порядка согласования строительства в полосе отвода. Правительство утвердило такой документ, но он вступит в силу только в марте 2026 года. Федеральный закон имеет большую юридическую силу, указ президента не может ему противоречить, обращает внимание истец. Он также считает, что документ не дает ему реализовать свое право на разрешенное использование участка для дачного строительства и фактически изъят из гражданского оборота. Тем более что, как утверждает Алексей Авраменко, денежную компенсацию за изъятие участка для госнужд ему также никто не предлагал, в чем он усматривает нарушение ст. 209 Гражданского кодекса РФ (в ней говорится о праве собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом).

Истец уже получил возражения на иск от Государственно-правового управления (ГПУ) президента. В ответе говорится о том, что указ и федеральный закон могут применяться одновременно, противоречий нет. Кроме того, несмотря на ограничения, истец может пользоваться участком как землями сельхозназначения (например, проводить научные исследования). В ГПУ обращают внимание на то, что придорожная полоса была установлена распоряжением Росавтодора в ноябре 2019 года.

Опрошенные “Ъ” эксперты заняли позицию заявителя.

Указ предусматривает императивный запрет на строительство в придорожных полосах трасс, а в 257-ФЗ оговорен разрешительный порядок — это «противоречие носит фундаментальный характер», обращает внимание партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Константин Сичинский. «Владея участком с видом разрешенного использования "для дачного строительства", истец лишается главной составляющей права собственности — возможности использования имущества в соответствии с назначением»,— добавляет юрист. В связи с этим он считает, что ссылка на ст. 209 Гражданского кодекса РФ в иске является обоснованной.

Указ о безусловном запрете на подобные стройки вышел еще в 1998 году, а 257-ФЗ принят позднее и допускает строительство с согласия владельца дороги, говорит управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Господин Жаров усматривает в деле грубейшее нарушение прав истца и характеризует его как «случай обременения до степени изъятия без какой-либо компенсации», а это, по словам эксперта, противоречит как Гражданскому кодексу РФ, так и Конституции РФ. Вполне вероятно, что ВС при рассмотрении будет исходить из приоритета федерального закона над подзаконным актом, а буквально толкование 257-ФЗ говорит в пользу истца, считает господин Сичинский.

