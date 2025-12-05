Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане на поставку препарата от гепатита выделят 74,9 млн рублей

В Татарстане планируют закупить лекарственные препараты для лечения гепатита С на сумму 74,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В медучреждения республики поступит 1,47 тыс. упаковок комбинированного препарата «Гразопревир — Элбасвир», применяемого для терапии хронического гепатита С генотипов 1, 3 и 4 у взрослых. Стоимость одной пачки составляет 50,9 тыс. руб.

Доставлять лекарства необходимо в течение 2026 года. Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»).

Анна Кайдалова