Чемезов: Россия предложила Индии локализовать производство Су-57

Россия направила Индии свои предложения по производству истребителя Су-57. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире Первого канала. По его словам, индийские партнеры подумают над предложением российской стороны.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере беспилотников, идут переговоры о локализации их производства на индийских предприятиях.

18 ноября генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что компания поставила два Су-57 иностранному заказчику. Он не уточнил, кто был покупателем истребителей, однако сказал, что заказчик доволен их качеством.