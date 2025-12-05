Последняя электричка

На Ставрополье вспоминают жертв теракта, который произошел в 2003 году. Тогда террористы подорвали электричку, которая следовала из Кисловодска в Минводы. Погибли 47 человек, еще почти 180 получили травмы. Ответственность за организацию теракта взял на себя сепаратист Шамиль Басаев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ответственность за взрыв в электропоезде взял на себя террорист Шамиль Басаев

Фото: Геннадий Хамельянин, Коммерсантъ Ответственность за взрыв в электропоезде взял на себя террорист Шамиль Басаев

5 декабря 2003 года в Ставропольском крае произошел один из самых страшных терактов в истории современной России. В электропоезде, который следовал из Кисловодска в Минеральные Воды, прогремел взрыв. Он унес жизни 47 человек. Порядка 180 пассажиров получили травмы различной степени порядка. В момент трагедии поезд находился в 400 метрах от центрального железнодорожного вокзала города-курорта Ессентуки. Люди, ехавшие на работу и учебу, стали невинными жертвами террористов.

Они поместили взрывное устройство в хозяйственную сумку, заполненную металлическими осколками, которые при взрыве разлетелись на десятки метров. Сами исполнители — три женщины и один мужчина — тщательно подготовились к теракту: внесли сумку в вагон, незаметно для пассажиров. Затем две женщины выпрыгнули из состава всего за несколько мгновений до детонации. Остальные исполнители, по всей видимости, были смертниками.

Взрыв прогремел в 7:42, когда электричка находилась в черте города. Следствие установило, что мощность устройства была эквивалентна 7 кг тротила. Второй вагон был разорван на части, поезд перевернулся на бок. Это значительно усложнило спасательную операцию.

Среди погибших большинство составляли студенты средних и высших учебных заведений, которые направлялись на занятия в Пятигорск. Многие пассажиры вспоминали, как рюкзаки и тетради были разбросаны по железнодорожной насыпи и кустам возле места трагедии. Многие пассажиры получили черепно-мозговые травмы, повреждения живота и конечностей. В первые минуты после взрыва те, кто пострадал меньше, вытаскивали из вагона раненых и пытались оказать им первую помощь.

Медики столкнулись с беспрецедентной нагрузкой. На место оперативно прибыли десятки машин скорой помощи из всех городов Кавказких Минеральных Вод (КМВ), а тяжелораненых доставляли и вертолетами. Около 20 человек оказались в критическом состоянии, из них шестеро скончались в первые часы, находясь в больнице Ессентуков. Эта трагедия показала, насколько оперативно и эффективно работали службы спасения и медики.

Трагедия стала серьезным испытанием для персонала районных больниц: там в декабре 2003 года впервые столкнулись с таким количеством пациентов, травмированных в результате взрыва.

8 декабря, через три для после теракта, власти Ставропольского края объявили траур. Жители региона шли с цветами к месту трагедии, чтобы почтить память погибших.

Ответственность за взрыв в электропоезде взял на себя полевой командир Шамиль Басаев, известный своей жестокостью и участием в многочисленных преступлениях террористов. Трагедия на Ставрополье стала страшным эпизодом в серии терактов, которые сотрясали юг России и Кавказ в начале 2000-х. Сам Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в ходе операции российских спецслужб. Оставшихся в живых исполнителей террористического акта у Ессентуков так и не нашли.

В эти дни каждый год в городах и селах Ставропольского края проходят мероприятия в память о жертвах теракта. Люди возлагают цветы к мемориалам и железнодорожной насыпи — у места взрыва.

Станислав Маслаков