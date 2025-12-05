В Ярославле открыли мемориальную доску экс-главе СЖД Виталию Предыбайлову

В Ярославле открыли мемориальную доску на доме № 32 на улице Некрасова, где жил руководитель Северной железной дороги (СЖД) Виталий Предыбайлов. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЖД Фото: СЖД

Господин Предыбайлов возглавлял СЖД с 1983 по 2000 год, хотя начинал свою трудовую деятельность дежурным по путям станции Череповец в 1958 году. В период его руководства была проведена электрификация протяженных участков путей, увеличены пропускные возможности дороги и внедрена автоматизированная система продажи билетов «Экспресс». В 1989 году господину Предыбайлову была присуждена Государственная премия, а через четыре года присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Избирался депутатом Вологодского и Ярославского областных Советов народных депутатов, а в 2000 году — депутатом в Госдуму РФ. Его именем назван скорый дневной фирменный поезд № 101/102 сообщением Ярославль – Москва, который курсирует круглогодично ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЖД Фото: СЖД

«Жизненный и трудовой опыт Виталия Митрофановича, масштабные проекты развития магистрали, реализованные им за почти два десятилетия — пример для нас и для будущих поколений железнодорожников»,— прокомментировал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Алла Чижова