Два автомобиля насмерть сбили женщину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла вечером 5 декабря на улице Советской напротив дома №10.

По предварительным данным, водитель Hyundai сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От удара ее отбросило на встречную полосу, где ее сбил Ford Transit. Пешеход скончалась на месте от полученных травм. В настоящий момент полицейские устанавливают ее личность.

На месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование.

Полина Бабинцева