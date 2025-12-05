Более 1500 работников «Россети Тюмень» приняло участие в благотворительных проектах

С начала 2025 года «Россети Тюмень» поддержали и инициировали более 30 всероссийских и региональных благотворительных проектов. Волонтерами стали порядка 1,5 тысячи работников компании.

Корпоративное волонтерство в «Россети Тюмень» развивается по трем приоритетным направлениям: помощь социально не защищенным слоям населения и ветеранам, сохранение окружающей среды, поддержка здорового образа жизни. В 2025 году в рамках ежегодной благотворительной акции «Добрые знания» компания передала более 3,5 тысячи подарков для детей из социальных учреждений Ноябрьска, Ханты-Мансийска и Тюменского района. А в рамках инициативы «Собери ребенка в школу» к учебному году помогли собраться 155 ребятам из многодетных и испытывающих временные трудности семей.

Также энергетики регулярно поддерживают участников специальной военной операции (СВО): волонтеры направили бойцам беспилотные воздушные суда и катушки оптоволоконного кабеля для управления дронами, более 1,5 тонны провианта, автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, портативные энергостанции и дизельные генераторы, а раненным – одежду и предметы первой необходимости в госпитали. Кроме того, энергетики помогают в трудовой адаптации участников СВО, а также помогает семьям мобилизованных работников.

Волонтерство – важная часть корпоративной культуры компании «Россети Тюмень». Инициаторами и активными участниками такой работы на предприятии – представители профсоюзной организации и Молодежного сообщества. Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от органов власти, социальных и образовательных учреждений.

