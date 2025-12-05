«Бонд с кнопкой», «Чудеса» и «Стиляги»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Бонд с кнопкой», «АнимациЯ», Lumen с симфонической программой, «Сироткин», а также артистки Елены Ваенги и стендап-выступление Валентина Сидорова. В театрах покажут спектакли «Солнечная линия», «Любовь в квадрате», «Чудеса», «Живой» и балет «Щелкунчик». На выставках представят работы, посвященные Рождеству, живопись и философские картины художницы из Санкт-Петербурга. В кинотеатрах выйдут фильмы «Стиляги», «Невероятные приключения Шурика» и «Стервятники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы "Бонд с кнопкой"

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Участники группы "Бонд с кнопкой"

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Концерты

В «Галактике развлечений» 6 декабря выступит группа «Бонд с кнопкой». Инди-фолк-коллектив из Нефтекамска основан в 2017 году, однако большую популярность он обрел в 2025-м, благодаря своей песне «Кухни». Трек несколько недель занимал первые строчки в музыкальных чартах. Творчество «Бонда с кнопкой» отличают фольклорные мотивы и сложные аранжировки с использованием рояля, виолончели и саксофона. Стоимость билета от 3 тыс. до 8 тыс. руб. 12+

В МТС Live Холле 6 декабря состоится концерт певицы Елены Ваенги. Артистка исполнит свои хиты «Курю», «Королева», «Цветы», «Шопен», «Остановка», «Белая Птица» и другие песни из личного репертуара. Стоимость билетов от 3 тыс. до 9 тыс. руб. 16+

В «Максимилианс» 7 декабря выступит группа «АнимациЯ» в честь 25-летия группы. В программу войдет песни из нового альбома «Отрицательное время», а также хиты, уже полюбившиеся поклонникам их творчества. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 8 декабря пройдет открытая репетиция Челябинского государственного симфонического оркестра. Такой формат концерта предполагает не только работу дирижера с оркестром, но и пояснения к сочинениям для зрителей. В программу вошла оркестровая сюита «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Стоимость билета 500 руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 9 декабря состоится концерт группы Lumen в сопровождении оркестра. Впервые коллектив подготовил программу с оркестром в 2007 году, исполнив всего две песни. В полном объеме реализовать эту идею группа смогла только в 2024-м. Lumen провели два концерта, а полуторачасовое выступление стало официальным лайв-альбомом. Теперь группа готова представить новую программу с оркестром в 20 городах России. Стоимость билета от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Сироткин" Сергей Сироткин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лидер группы "Сироткин" Сергей Сироткин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «Центре международной торговли» 9 декабря выступит инди-рок-группа «Сироткин». Коллектив обрел популярность благодаря песням «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце, время биться», «Август» и другим. Помимо уже полюбившихся фанатам треков, группа исполнит новый материал, который до этого еще никто не слышал. Стоимость билета 2,9 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 12 декабря выступит оркестр Cagmo с новой концертной программой. Гости концерта услышат в симфонических аранжировках музыку групп Imagine Dragons и Coldplay. Концерт будет проходить в сопровождении тысячи светодиодных свечей. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5,4 тыс. руб. 6+

В «Центре международной торговли» 12 декабря пройдет стендап-выступление Валентина Сидорова – актера театра и кино, резидента Stand Up на ТНТ. Комик представит новую программу, в которой продолжит сочетать остроумный юмор, глубокую самоиронию и блестящую актерскую игру. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 4 тыс. руб. 18+

Спектакли

В mini театре 7 декабря пройдет спектакль «Солнечная линия». Он рассказывает историю супругов, которые прожили вместе семь лет. Внезапно они начинают сомневаться в том, насколько хорошо знают друг друга. Постепенно тихий ужин перерастает в ссору, танцы и попытку найти любовь к себе и человеку напротив. Стоимость билета – 900-1000 руб. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Елена Бирюкова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Актриса Елена Бирюкова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В театре драмы имени Наума Орлова 8 декабря представят гастрольный спектакль «Любовь в квадрате». Это история эстрадной дивы, которая прилетает в Торонто на гастроли и встречает бывшего мужа, некогда миллионера, но теперь человека без определенного места жительства. Они столкнутся с обстоятельствами, которые изменят их судьбы. Воспользуются ли они шансом, чтобы вновь обрести долгожданное счастье и любовь. В главных ролях сыграют Илья Алексеев, Марат Башаров, Елена Бирюкова, Павел Кузьмин, Анна Бегунова и Вадим Андреев. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 5,2 тыс. руб. 18+

Во Дворце культуры железнодорожников 12 декабря представят балет «Щелкунчик». На сцене выступит труппа «Нового классического балета», основанная в 2011 году. Сюжет балета, написанного композитором Петром Чайковским, рассказывает об истории юной Мари, которой в канун Рождества подарили деревянную игрушку Щелкунчика. Брат девочки сломал подарок, и расстроенной Мари ночью снится сон о том, игрушки стали солдатами, а Щелкунчик — их предводителем. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,3 тыс. руб. 0+

В частном театре «Многогранник» 12 декабря представят моноспектакль «Чудеса». Главный герой расскажет истории о молодости, любви и дружбе под живой аккомпанемент песен русского рока. На сцене сыграет артист театра драмы Вадим Долговых. Стоимость билета 1200 руб. 16+

В Театральном пространстве свободы 12 декабря пройдет спектакль «Живой». Эта постановка — попытка разобраться в том, что такое душа поэта, как она существует, и что ее волнует. Спектакль сделан на основе творчества поэтов Владимира Маяковского и Александра Башлачева. Стоимость билета — 650 руб. 14+

Выставки

В Larisa Depershmidt gallery работает выставка «Кислород». На ней представлены работы художницы из Санкт-Петербурга Надежды Воронцовой. Проект исследует телесный опыт и внутренние состояния через тему погружения и утраты опоры. Работы выполнены с помощью печати на желатиновой пластине из 19 века. Эта технология называется гектографией. Стоимость билета 100-200 руб.

В Государственном историческом музее Южного Урала с 9 декабря открывается выставка «От Рождества до Рождества». Посетители экспозиции узнают все о праздновании Рождества в дореволюционной России: чем раньше наряжали елку, какие игрушки и сладости мечтали получить в подарок челябинские дети, из чего в уральских деревнях делали любимое зимнее лакомство и другие интересные факты. Выставка будет работать до 25 января 2026 года. Стоимость билета 200-300 руб. 6+

В Челябинском центре искусств 10 декабря откроется выставка «Путь к себе». Челябинская художница Марина Рохмистрова представила живописные работы разных лет, отражающие этапы ее творческого художника. На выставке получится увидеть ранние этюды и более зрелые полотна. Выставка работает до 11 января 2026 года. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 11 декабря начнут показывать режиссерскую версию фильма «Стиляги», премьера которого состоялась в 2008 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Стиляги"

Кадр из фильма "Стиляги"



Действие кинокартины происходит в 1955 году в Москве. Комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами – поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но однажды она встречает в танцевальном клубе девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу нужно не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои идеалы. Главные роли сыграли Антон Шагин и Оксана Акиньшина. Режиссер — Валерий Тодоровский. 18+

С 11 декабря в кинотеатрах также можно посмотреть фильм «Невероятные приключения Шурика». Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. В фильме присутствуют отсылки к многим известным кинокартинам – «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Побег из Шоушенка», «Форест Гамп», «Служебный роман» и других. Роль Шурика сыграл Тимур Батрутдинов, а роль Нины – Марина Кравец. В фильме также приняли участие более 50 звезд. 12+

В кинотеатрах Челябинска с 11 декабря также появится фильм «Стервятники». Криминальный журналист Самуэль и его дочь-стажер Ава освещают зверское убийство девушки. Потрясенный жестокостью этого дела Самуэль решается провести самостоятельное расследование без ведома руководства, и обнаруживает сходство с убийством годом ранее. Отец и дочь начинают искать улики, которые приводят их к группе мужчин во главе с загадочным Немезисом. Главные роли сыграли Сами Буажила и Мэллори Ванек. 18+

Ольга Воробьева