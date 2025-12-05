В КБР за три года планируют построить 200 км водопроводных сетей

В Кабардино-Балкарии за три года планируют построить и реконструировать около 200 км водопроводных сетей, а также ввести в эксплуатацию три новые водозаборные скважины. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

В регионе продолжается модернизация 36 объектов водоснабжения и водоотведения. В Нальчике планируется реконструкция очистной станции и водозабора Головной, а также сетей на улицах Тарчокова и Чернышевского. В Прохладном запланирована реконструкция двух основных участков центрального Северного водовода.

По данным властей, в республике уже проложили 40 из 79 км Баксанского группового водопровода, который обеспечит качественной питьевой водой свыше 100 тыс. жителей городского округа Баксан и шести сел района. Кроме того, завершается также реконструкция насосной станции Курпского группового водопровода. В ближайшие три года также планируются строительство новых и замена устаревших водопроводных сетей в селах Хабаз, Кичмалка, Каменномостское, Аргудан, Урух, Янтарное, Красносельское, Карагач, Прималкинское, Терекское, Инаркой, Кахун, Морзох, Чегем Второй, а также в городе Чегем.

Константин Соловьев