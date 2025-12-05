Рост респираторных заболеваний зафиксирован в восьми регионах России

В 8 из 89 субъектов России зарегистрировано превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Основной прирост случаев отмечается в регионах Дальнего Востока, Сибири и на Урале.

Сейчас около 60% всех выявленных инфекций составляют негриппозные респираторные вирусы, а среди штаммов гриппа доминирует вариант А(H3N2), на который приходится порядка порядка 80% случаев. По оценке специалистов, этот вирус сохранит ведущие позиции, поскольку в прошлом сезоне проявлял низкую активность.

В Роспотребнадзоре добавили, что динамика распространения ОРВИ и гриппа в текущий период в целом сопоставима с прошлыми эпидемиологическими сезонами.