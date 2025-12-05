С первым юбилеем!

В 1915 году компания начиналась как ателье, работающее на заказ. Одним из «заказчиков» была и сама Борзунова, исполнившая для себя украшение с ласточками в духе Рене Лалика. Изначально задуманное колье превратилось в эффектный, ни на что не похожий наладонный браслет. Так, с самого начала изделия Liza Borzaya отличали авторский дизайн и иронично-романтичный посыл. Юбилейный год компания отмечает открытием бутика в ГУМе, а в Новый год входит со свежими идеями и амбициозными планами.

— Вы в большей степени художник или предприниматель?

— Позиция предпринимателя предполагает творческий подход, без которого невозможно расширять границы, двигаться вперед и создавать что-то новое. Совмещение позиции креативного директора и предпринимателя требует особенного созидания и вдохновения, создания новых смыслов, в которых потом начнут жить другие. Бренд Liza Borzaya отличается новаторским духом, смелым дизайном и уникальным видением.

— Елизавета Борзунова vs. девушка бренда Liza Borzaya: что у них общего и чем они отличаются?

— Мне приятно, что многие девушки, которые носят украшения Liza Borzaya, разделяют ту эстетику, которую мы несем, поэтому я хотела бы, чтобы у нас было больше схожего, чем различного. Для меня девушка Liza Borzaya — это та, которой не нужно ничего доказывать. Самодостаточная личность, достаточно уверенная в себе, чтобы выбирать те украшения, которые созвучны ее стилю и индивидуальности, а не продиктованы выбором общества. Это абсолютно соответствует моей жизненной позиции.

— Первое выпущенное украшение под логотипом бренда?

— История Дома Liza Borzaya началась со знакового браслета «Ласточки». Яркий, заметный, но одновременно элегантный — он прекрасно отражает стиль и философию бренда. Ласточки, символ весны, а если смотреть шире, то предвестники обновления и пробуждения жизненных сил.

— Был ли в истории компании «роковой» счастливый момент?

— С момента основания мы сразу приняли несколько ключевых для себя решений, которые определили дальнейшее развитие: собственное производство полного цикла в России (от эскиза до готового изделия), создание бренда и открытие флагманского бутика на Петровке. 10-летие бренда в этом году мы отмечаем открытие второго бутика в ГУМе. Краеугольным камнем в развитии бизнеса стало совместное с моим супругом Игорем решение о том, что он станет моим бизнес-партнером в этом проекте.

— Узнаваемое знаковое изделие — икона вашего бренда?

— Коллекция «Бумажные самолетики» уже на протяжении многих лет является нашим флагманом. Такой знакомый с детства, легкий и забавный бумажный самолетик. Он заставляет улыбнуться, вспомнить свое детство, почувствовать ощущение полета. Наши клиенты ценят не только неповторимый дизайн, но и высочайшее качество материалов, особенно использование сложной техники горячей эмали.

— С каким цветом ассоциируется ювелирный бренд?

— С цветом рассветного неба — нежно персиковый, это фирменный цвет бренда.

— Что оказалось самым сложным в бизнесе за эти 10 лет?

— Естественный рост бизнеса, лояльность клиентов и уход западных игроков с рынка стали предпосылками моментальной перестройки бизнес-модели: формат камерного ателье пришлось стремительно менять на полноценный бренд люксового сегмента.

— 10 лет на ювелирном рынке — это много или мало?

— По меркам ювелирного бренда мы только в начале пути, но то, чего нам удалось достичь за это десятилетие, является существенным прогрессом и очень динамичным развитием. Спустя 10 лет с момента основания мы представлены в двух самых престижных локациях не только Москвы, но и России.

— Можно ли считать украшения Liza Borzaya классикой?

— Мы пересматриваем понятие классического дизайна в своей интерпретации. Я очень надеюсь, что наши украшения станут классикой, поскольку вижу, что наши клиенты их любят и делают частью своей жизни.

— Чего больше всего ждут от бренда ваши клиенты?

— Чтобы мы всегда оставались собой, не сворачивали с намеченного пути и продолжали радовать и удивлять их смелых дизайном, ювелирным мастерством и аутентичностью. Мы ассоциируемся со сказкой, а сказка — это всегда про волшебство, мудрость и незыблемые ценности. Мы открываем дверь в удивительный мир, который создаем сами.

— Какое из своих украшений считаете самой большой художественной и коммерческой удачей?

— «Бумажные самолетики», которые стали флагманской коллекцией дома. Они уникальны по дизайну, по смыслу и пользуются огромной популярностью. Мы получаем заказы со всего мира и очень рады что эта знаковая коллекция обретает все большее признание.

— Шмели или Самолетики: что лично вы носите, как выбираете?

— Шмели и самолетики представлены в моей личной коллекции в разнообразных размерах и цветах золота. Выбор продиктован обычно моим настроением и цветовой гаммой моего образа.

— Буратино или Щелкунчик: Кто вам ближе как персонаж? А как ювелирное изделие?

— Буратино — наш талисман, который нашел отражение в логотипе бренда. Мне всегда были близки такие черты его характера, как ум, храбрость и отвага. Кольцо «Щелкунчик» для меня олицетворяет предвкушение праздника, Рождества, новогоднего чуда. Оба сказочных героя выполнены с использованием техник высокого ювелирного искусства, являются квинтэссенцией мастерства и креативности.

— Бриллиант огранки «сердце» или «октагон»: что выбираете лично для себя и для помолвочного кольца Liza Borzaya?

— Огранки «Сердце» и «Октагон» — мои самые любимые. В огранке «Сердце» спрятаны инициалы бренда LB, она всегда символична и делает наши «Вечные ценности» еще более вечными. «Октагон» считается любимой огранкой ювелиров: для нее используется самое лучшее сырье, так как в этой огранке видны все включения и несовершенства бриллианта. Это символ чистоты и элегантности.

— Изумруд vs. демантоид: что в большей степени ваш камень?

— Эти камни олицетворяют две грани зеленого цвета. Изумруд — совершенный оттенок холодного зеленого, а демантоид — наоборот, теплого во всей его красе. Демантоид сочетает несочетаемое, что так близко философии нашего дома: блеск, как у бриллианта при зеленом пигменте, который по своей природе не блестит. Кроме того, демантоид — исконно русский камень, он был найден на Урале в XIX веке и сразу покорил сердца всех мировых коллекционеров.

— Самый необычный / вдохновивший вас клиентский заказ за эти 10 лет?

— Я очень люблю, когда клиенты приходят к нам, чтобы поведать нам о своих творческих порывах и мыслях, запечатлеть рисунки своих детей в самолетиках из горячей эмали, создать драгоценный аксессуар из любимого фильма или настроенческие портретные статуэтки членов семью. Это всегда очень личные и трогательные истории. Клиентские заказы — важная веха нашего развития и всегда вдохновляющий уникальный опыт.

— На ком из звезд Голливуда видите украшения Liza Borzaya?

— Если говорить про «золотой век» Голливуда, я думаю наши украшения идеально подошли бы Одри Хепберн и Грейс Келли. Из современных актрис мне импонирует Юлия Снигирь, Кейт Бланшет и Натали Портман.

