В Самаре отменен приговор бывшему железнодорожнику за мошенничество на 68 млн рублей
Самарский областной суд отменил приговор Сергею Быкову, бывшему управляющему строительно-монтажным трестом № 9 филиала АО «РЖДстрой». Его обвиняли в мошенничестве при реализации проекта сбора сточных вод в Сызрани. Об этом сообщается на сайте суда.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сергею Быкову вменяли хищение 68 млн руб., выделенных на проект (общая сумма его финансирования составила 611 млн руб.) Следствие установило, что отходы вывозились, но не утилизировались в установленном порядке. В мае 2025 года Железнодорожный районный суд Самары приговорил Сергея Быкова к трем годам колонии общего режима.
После обжалования приговора областной суд постановил вернуть материалы дела прокурору для дальнейшего рассмотрения.