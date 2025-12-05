В Самаре отменен приговор бывшему железнодорожнику за мошенничество на 68 млн рублей

Самарский областной суд отменил приговор Сергею Быкову, бывшему управляющему строительно-монтажным трестом № 9 филиала АО «РЖДстрой». Его обвиняли в мошенничестве при реализации проекта сбора сточных вод в Сызрани. Об этом сообщается на сайте суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сергею Быкову вменяли хищение 68 млн руб., выделенных на проект (общая сумма его финансирования составила 611 млн руб.) Следствие установило, что отходы вывозились, но не утилизировались в установленном порядке. В мае 2025 года Железнодорожный районный суд Самары приговорил Сергея Быкова к трем годам колонии общего режима.

После обжалования приговора областной суд постановил вернуть материалы дела прокурору для дальнейшего рассмотрения.

Георгий Портнов