В Ярославле штраф за парковку на газоне выписали тезке нарушителя

Административная комиссия Дзержинского района Ярославля при назначении штрафа за парковку автомобиля на газоне неверно идентифицировала лицо и привлекла к административной ответственности тезку нарушителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В надзорное ведомство обратилась жительница Рыбинска с жалобой на необоснованное привлечение к ответственности. В ходе проверки прокуратура выяснила, что в сентябре 2025 года женщину оштрафовали на 3 тыс. руб. за парковку на газоне.

«Проверка показала, что органами муниципального контроля неверно проведена идентификация лица, совершившего правонарушение. Автомобиль принадлежит тезке женщины, соответственно, основания для привлечения ее к административной ответственности отсутствовали»,— прокомментировали в прокуратуре.

В итоге прокуратура опротестовала постановление и оно было отменено.

Алла Чижова