В Ульяновской области открыли движение по мосту через реку Большой Авраль

В Новомалыклинском районе Ульяновской области открыто движение по мосту через реку Большой Авраль, расположенному у села Лабитово на автодороге «Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск» с подъездом к Самаре и Абдреево. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее на мосту были выявлены дефекты, угрожающие безопасности, включая нарушение гидроизоляции и разрушение бетона. В рамках капитального ремонта заменили крайние балки и системы водоотвода, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и обновили деформационные швы. Также установили новое композитное перильное и барьерное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь мост соответствует современным требованиям по безопасности и грузоподъемности.

Андрей Сазонов