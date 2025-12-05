РОКА «Советник» в топе третьего рейтинга «РГ»

Юристы Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» рекомендованы «Рейтингом юристов и их компаний», составленным «Российской газетой». В топ-листы рейтинга вошли восемь из девяти экспертов коллегии.



«Российская газета» опубликовала результаты третьего масштабного ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний». В редакцию пришло более 3,5 тысяч писем от юристов, а количество поданных в рейтинг заявок выросло более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. География юридических организаций-участников — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя.

Ежегодный рейтинг «Российской газеты» — это масштабное исследование, оценивающие специалистов по ключевым направлениям права. Юристы РОКА «Советник» впервые приняли в нем участие: восемь экспертов были включены в топ-листы рейтинга:

Евгения Степанова — «Слияния и поглощения», 4 группа

Мария Столповских — «Арбитражное судопроизводство», 5 группа

Ирина Антюфеева — «Корпоративное право», 3 группа

Никита Постол — «Разрешение судебных споров (общая юрисдикция)», 5 группа; «Арбитражное судопроизводство», 5 группа

Екатерина Заболоцкая, Станислав Батманов — «Уголовное право», 4 группа

Анна Воронцова – «Антимонопольное право», 3 группа; «Арбитражное судопроизводство», 5 группа

Екатерина Алексеева — «Недвижимость и ЖКХ», 3 группа; «Слияния и поглощения», 4 группа

Рейтинг состоит из 22 номинаций, внутри которых номинанты разбиты на группы. По правилам рейтинга каждый юрист или адвокат подает заявку в рейтинг самостоятельно. Включение эксперта в рейтинг является профессиональным признанием конкретного специалиста и результатом качества экспертизы, подчеркивают составители рейтинга.

