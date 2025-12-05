Суд привлек экс-владельцев обанкротившегося Диг-Банка к ответственности

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения постановление апелляционной инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности четырех бывших контролирующих лиц обанкротившегося Диг-Банка. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Под ответственность попали Резо Гуджараидзе, Хетаг Хетагуров, Сергей Цаллагов и Берта Шанаева. Суд признал доказанным наличие оснований для их привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам финансового учреждения. Размер ответственности будет определен после завершения расчетов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк» зарегистрировано в 1993 году во Владикавказе (Северная Осетия-Алания). Основной вид деятельности — денежное посредничество. Уставный капитал — 501 млн руб.

Диг-Банк был признан банкротом решением Арбитражного суда Северной Осетии 5 сентября 2014 года, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Первоначально к субсидиарной ответственности планировали привлечь пять человек на общую сумму 2,6 млрд руб., однако производство в отношении Альбины Дарчиевой было прекращено.

Судебные разбирательства по вопросу субсидиарной ответственности длились более восьми лет. В 2020 году один из ответчиков добился отмены первоначального решения через процедуру пересмотра по новым обстоятельствам, однако в 2024 году суд вынес новое определение о привлечении контролеров к ответственности.

Срок конкурсного производства в отношении банка продлен до 20 марта 2026 года. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 марта 2026 года.

Тат Гаспарян