Челябинский электробус обкатают на предприятии «Росатома»

Электробус «Синара-6253», который производят в Челябинске, начинает тестовую эксплуатацию в Сарове Нижегородской области. Он будет доставлять сотрудников Российского федерального ядерного центра, сообщает пресс-служба «Синара — городские машины».

Проверка электробуса продлится около двух месяцев. За это время специалисты компании оценят его энергопотребление, автономность и надежность, а также комфорт для пассажиров и водителей.

Транспорт имеет высокие потолки, низкий уровень пола, двери с функцией «антизажим» и опцию наклона вбок при остановке. Оснащен системой климат-контроля и USB-слотами для зарядки мобильных устройств. Рассчитан на 35 посадочных мест и 85 мест для проезда. Тяговое оборудование высокой емкости позволяет электробусу преодолевать расстояние до 240 км без подзарядки. Кроме того, машина оборудована функцией ночной зарядки, которая позволяет экономить на энергопотреблении.

Электробусы «Синара-6253» изготавливают на Челябинском заводе городского электротранспорта. Серийное производство запущено в этом году.

Виталина Ярховска