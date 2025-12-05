В Казани с компании «Инжиниринг» взыскали 950 тысяч рублей долга по зарплате

В Казани прокуратура добилась взыскания 950 тыс. руб. в пользу бывших работников ПТК «Инжиниринг», которым не выплачивали зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Авиастроительного района города.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка установила, что компания не рассчиталась с пятью работниками за июль–август 2025 года. В отношении работодателя возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату зарплаты.

Компания «Инжиниринг» занимается проектировкой и производством оборудования для транспортировки и смешивания сыпучих материалов.

