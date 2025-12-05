Удмуртия в топ-5 регионов РФ по объемам выдачи микрозаймов государственными МФО

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) Удмуртии за девять месяцев оформили 353 микрозайма на 1 млрд руб. в государственных МФО. По финансовому показателю республика заняла пятое место среди регионов РФ. Об этом сообщает председатель правительства республики Роман Ефимов, пишет пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В регионе государственным МФО является Удмуртский фонд развития предпринимательства. «“Дешевые” кредиты помогают развивать свое дело, вкладываться в стройки и покупать новое оборудование. Микрозаймы выдаем до 5 млн руб. на срок до трех лет, это позволяет предпринимателям с большей уверенностью планировать свои расходы»,— написал господин Ефимов.

Первое место по выдаче занимает Краснодарский край — 630 микрозаймов на 2 млрд руб. Вторую и третью позицию занимают Санкт-Петербург и Чувашия с показателями 441 и 366 микрозаймов на 1,6 и 1,1 млрд руб. соответственно. На четвертой строчке — Ростовская область, в которой было выдано 383 микрозайма на 1 млрд руб.

«Микрозаймы и поручительства являются одними из самых гибких видов поддержки — они предоставляются на выгодных условиях, имеют прозрачный механизм оформления и подходят для разных предпринимательских групп,— прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.— Всего до 2030 года планируется дополнительно выдать льготные микрозаймы и поручительства для более чем 170 тыс. субъектов МСП». Она добавила, что микрозаймы и кредиты под поручительства выдаются во всех регионах страны.