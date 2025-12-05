Путин продолжил переговоры в Индии за ужином в доме премьера Моди

Российско-индийские переговоры прошли в атмосфере конструктивного диалога и дружбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после завершения официальных мероприятий. Он отметил, что обсуждения велись «в духе особо привилегированного партнерства».

Владимир Путин также сообщил, что после завершения официальных мероприятий пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «в формате "тет-а-тет" у него дома за ужином». Ужин у премьера он назвал «знаком внимания».

В ходе переговоров в Нью-Дели делегации рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия двух стран. Особое внимание уделили укреплению связей в политике, безопасности, экономике, торговле, гуманитарной и культурной сферах. Владимир Путин также поблагодарил президента Индии Драупади Мурму и всех индийских коллег за теплый прием.