Путин: Россия использует опыт Индии в импортозамещении

В России с интересом изучают опыт Индии и используют его для реализации национальных программ импортозамещения и локализации производств. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Индийская экономика на сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире. Цифры говорят за себя. За 10 лет ВВП страны увеличился почти в два раза, а по паритету покупательной способности — в два с половиной раза»,— сказал президент на Российско-индийском бизнес-форуме.

Индия укрепляет свой технологический суверенитет благодаря продуманной экономической политике и инициативам премьер-министра страны Нарендры Моди, среди которых — программа «Делай в Индии», уточнил Владимир Путин. В том числе благодаря этому обрабатывающая промышленность, IT-сектор и фармацевтика республики занимают в мире лидирующие позиции, отметил он.

Под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую и суверенную политику, а также добивается в экономической сфере значимых результатов, заключил президент России.

23-й Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. Накануне Владимир Путин прилетел в Индию с официальным визитом.