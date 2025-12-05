Народная артистка РФ Илзе Лиепа представила на сцене Самарского театра спектакль-концерт «Мой Чайковский»

В четверг, 4 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича народная артистка РФ Илзе Лиепа представила уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский». Спектакль прошел в рамках ежегодного проекта благотворительного фонда Илзе Лиепе «Волжские сезоны» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Спектакль-концерт «Мой Чайковский» основан на документальных свидетельствах о творческом поиске Чайковского в годы создания «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». В основе сюжета — малоизвестные письма и воспоминания, раскрывающие творческие терзания композитора. Особое внимание уделено Надежде фон Мекк, которая обеспечила Чайковскому финансовую поддержку и творческую свободу.

Спектакль объединил музыку, танец и художественное слово. Зрители погрузились в биографию великого композитора и узнали об истории его трех знаменитых балетов. В роли рассказчика выступила балерина с мировым именем Илзе Лиепа.

«”Мой Чайковский” балетный и не только. Мне кажется, что через балеты Чайковского легко дойти до сердца зрителя. Хочется, чтобы понятие “мой Чайковский” для каждого россиянина складывалось также как понятие “мой Пушкин”. Чайковский — это средоточие нашей музыки. В его лице музыка дошла до невероятной высоты. Хочется, чтобы каждый зритель, уйдя с нашего спектакля, захотел вернуться к этой музыке. Зрителю захотелось еще раз послушать музыку, чтобы он вспоминал, что у Чайковского есть не только балетная, но и прекрасная симфоническая музыка, доступная для разных возрастов», — рассказывает Илзе Лиепа.

В спектакле-концерте приняли участие премьеры и солисты главных театров России — Большого, Михайловского, театра «Кремлевский балет», Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д Шостаковича. Среди них: заслуженная артистка РФ, прима-балерина Евгения Образцова и первый солист Клим Ефимов (Большой театр), премьер Иван Зайцев (Михайловский театр), ведущая солистка Ольга Сизых (МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко).

Спектакль «Мой Чайковский» стал завершением «Волжских сезонов» 2025 года. Очередной сезон проекта проходил в Самаре с сентября по декабрь. В рамках него совместно с Самарским академическим театром оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Самарским хореографическим училищем (колледжем) проводились серии просветительских, культурных мероприятий для детей, молодежи и широкой публики.

Руфия Кутляева