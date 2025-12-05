АФК «Система» успешно разместила на Московской бирже первые «зеленые» облигации общим объемом 6,5 млрд руб. Средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота в России, в частности, на строительство современных экологичных судов на электрической тяге и создание зарядно-причальной инфраструктуры. Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники, нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов. Интерес к «зеленым» облигациям АФК «Система» проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил «Совкомбанк».

«Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных "зеленых" облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных "зеленых" и социально значимых проектов корпорации»,— подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Аудитория российских видеосервисов за год выросла более чем на 36 млн человек, до 166,7 млн. «VK Видео» прибавил более 4 млн, RuTube — 22 млн, рассказали «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств. На рынке появились и новые игроки. Например, запущенный в этом году сервис Wibes уже собрал свыше 10 млн пользователей. Набирает популярность и новый формат контента — шопсы в VK. Пользователи и бизнес постепенно переходят в цифровые экосистемы, которые контролируются и развиваются внутри России, пишет издание.