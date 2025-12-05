Жителя Башкирии обвиняют в мошенничестве при получении субсидии

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено после проверки, выявившей факты обмана при получении субсидии на развитие животноводства, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В 2023 году житель Баймакского района подал заявление в министерство сельского хозяйства республики на получение субсидии из регионального бюджета. Он представил документы с ложными сведениями о наличии профильного высшего образования. В результате ему была выделена субсидия почти на 5 млн руб. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обвиняемый признал вину. В качестве меры обеспечения на его имущество наложен арест на сумму свыше 2 млн руб. Уголовное дело передано в Баймакский районный суд.

Олег Вахитов