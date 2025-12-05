Тренеру вратарей «Амкара» продлили контракт

Пермский футбольный клуб «Амкар» продлил сотрудничество с тренером вратарей Валерием Шанталосовым до конца 2026 года. 59-летний специалист присоединился к тренерскому штабу пермской команды в январе 2024-го.

Как отмечает пресс-служба клуба, за минувший сезон «Амкар» пропустил наименьшее количество мячей в LEON — второй лиге Б группы 4.

Валерий Шанталосов родился 15 марта 1966 года в Могилеве, Республика Беларусь. Играл за национальную сборную Беларуси, нижегородский «Локомотив», английский «Сток-Сити», «Балтику», казахстанский «Тобол», минское «Торпедо» и другие клубы. Ранее работал тренером в махачкалинском «Динамо», «Чайке», московском «Торпедо», «Крыльях Советов», «Химках».