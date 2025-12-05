Жителя Череповца обвиняют в создании нарколаборатории в Ярославской области

В Переславль-Залесском округе Ярославской области сотрудники УФСБ ликвидировали нарколабораторию, организатором которой считают 45-летнего жителя Череповца Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСБ по Ярославской области

В лаборатории обнаружили оборудование, 50 кг синтетических наркотиков, более 500 кг прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств. Все это было изъято, а предполагаемый организатор задержан с поличным при участии Росгвардии. Он арестован.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Следователи собирают доказательства по делу.