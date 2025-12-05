Березниковская «Ависма» передает дворец культуры «Металлург» в собственность города

Генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов и глава Березников Алексей Казаченко подписали соглашение о безвозмездной передаче муниципалитету дворца культуры и творчества «Металлург». Соответствующий договор был подписан сегодня на Пермском инженерно-промышленном форуме, сообщает пресс-служба предприятия. С изменением формы собственности ДК сможет участвовать в региональных и федеральных программах, привлекая дополнительные средства на реализацию мероприятий для молодежи.

Дворец культуры и творчества «Металлург» оказывает услуги по творческому, спортивному и развлекательному направлениям. В год проводится примерно 235 мероприятий с общей посещаемостью более 42 тыс. человек. В творческих коллективах дворца в текущем учебном году занимается около 800 детей.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший мировой производитель титана и титановых сплавов. В составе корпорации — две связанные между собой единой технологической цепочкой промышленные площадки: ВСМПО в городе Верхняя Салда Свердловской области и «Ависма» в Березниках.