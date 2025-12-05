ГАИ опровергла ужесточение требований к регистрации старых автомобилей

Госавтоинспекция опровергает информацию СМИ о том, что к автомобилям с большим сроком эксплуатации с 2026 года планируют ужесточить требования по регистрации. В Telegram-канале ГАИ сообщили, что срок службы авто не входит в перечень оснований для выдачи или лишения регистрации.

В ГАИ отметили, что машину могут не допустить к участию в дорожном движении только из-за плохого технического состояния и несоответствия требованиям конструкции авто. Эти критерии подтверждают в том числе на техосмотре.

В пресс-службе обратились к «представителям СМИ и блогосферы» с просьбой проверять публикуемую информацию и не вводить аудиторию в заблуждение. Все пункты, по которым машины могут зарегистрировать или лишить регистрации, перечислены в № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Сегодня издания «110КМ», «Царьград» и региональные СМИ писали, что с 2026 года требования к регистрации авто с большим сроком эксплуатации могут ужесточить. По их данным, меры коснутся автомобилей, не соответствующих современным стандартам безопасности и экологии. СМИ сообщали, что инициативу якобы планируют ввести для обновления автопарка.