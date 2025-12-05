В Петербурге интерес к подработке водителем спецтехники вырос на 201% в 2025 году

Число откликов исполнителей на подработку водителем спецтехники в Санкт-Петербурге в январе—октябре 2025 года выросло в три раза (+201%) к аналогичному периоду 2024 года, подсчитали в сервисе «Авито Подработка». Среднее предлагаемое вознаграждение при неполной занятости на этой позиции составило около 76,1 тыс. рублей в месяц.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По данным компании, заметно вырос интерес и к подработке сиделкой: количество откликов увеличилось в три раза (+197%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 тыс. рублей в месяц.

В топ-3 по динамике также вошла подработка водителем-экспедитором — интерес к ней вырос в 2,8 раза (+183%), при среднем предлагаемом вознаграждении порядка 78,1 тыс. рублей в месяц.

Артемий Чулков