Сотрудника УФСИН Кабардино-Балкарии заподозрили в разглашении гостайны

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по региону по подозрению в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

«Должностным лицом разглашены сведения, составляющие государственную тайну, ставшие ему известными в связи с исполнением служебных полномочий»,— отметили в ведомстве.

Противоправная деятельность фигуранта была пресечена во время оперативных мероприятий УФСБ России по Кабардино-Балкарии. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн