Банки переходят в цифру

Банки перестают быть местом, куда корпоративный клиент просто приходит, чтобы совершить операцию — они становятся полноценной частью повседневного бизнеса. Из инфраструктуры для платежей транзакционные сервисы превратились в экосистемы, где компании в реальном времени контролируют деньги, расчеты и ликвидность. Такая модель получила название daily banking, и в последние годы ее активно развивает ВТБ. Тему продолжит Илья Сизов.

О том, как такой подход работает на практике, на форуме ВТБ «Россия зовет!» рассказал руководитель департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка Игорь Острейко: «Daily banking — это не комплекс автономных решений, таких как кредит, расчетный счет, зарплатный проект, депозит, а единый инструмент, который работает как полная сервисная инфраструктура финансового бизнеса. Сегодня в ВТБ 98% операций клиентов крупного корпоративного бизнеса проходят онлайн, каждый день в системе работает более 15 тыс. активных компаний. При этом масштаб использования системы растет: количество API-интеграций за последний год выросло на 40%, ежедневная активность увеличилась более чем на треть. Daily banking — это и есть новая норма. Финансовые процессы живут в цифре и требуют скорости, устойчивости и масштаба».

Концепция daily banking воплощается через самые разные сервисы. Это, например, централизованное казначейство, где все счета и остатки и лимиты в одном окне, банковское сопровождение контрактов, мультибанк, который позволяет компаниям управлять счетами в разных банках из одного окна и быстро принимать решения на основе общей информации. Развиваются и платежные «подписки» — автоматические списания по акцепту между компаниями, что ускоряет расчеты и делает сделки быстрее. Такой уровень автоматизации вызывает вопрос: а что тогда остается делать финансовому директору? Руководитель департамента транзакционного бизнес ВТБ Игорь Острейко отвечает на эти опасения:

«Иногда мы слышим вопрос о том, нет ли риска потери контроля. На самом деле наша практика говорит об обратном. Автоматизация создает возможности для более полного контроля операционного и финансового цикла компании. Финансовый директор получает полную прозрачность всех операций в реальном времени, имеет возможность самостоятельно создавать правила. Мы только помогаем эти правила внедрить и настроить. По сути, он получает красную кнопку на случай каких-то отклонений от стандартов, встроенный комплаенс и минимум ручных ошибок за счет автоматизации.

Лучшая фраза, которую нам приходилось слышать от клиента: контроль не исчез, исчез хаос».

Daily banking — это мировой тренд, который, по данным McKinsey, становится ключом к успеху транзакционного бизнеса. Упрощение операций снижает рутину, ускоряет обслуживание и сводит к минимуму ручной труд и бумажную волокиту. Такой подход делает использование банковских услуг удобным и быстрым. А это напрямую влияет на рост удовлетворенности, удержание клиентов и их лояльность.

Илья Сизов