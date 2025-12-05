Техническое движение по улице Карпинского откроют 7 декабря

7 декабря в техническом режиме запустят движение по улице Карпинского. Общественный транспорт начнет курсировать по улице на следующий день — 8 декабря. Как отмечают в пресс-службе краевого минтранса, работы по реконструкции полностью еще не завершены. Для автомобилистов дорога откроется временно в четырехполосном варианте (по две полосы в каждую сторону). Крайние боковые полосы отведут для пешеходов.

С 8 декабря на улице Карпинского запустят три автобусных маршрута: №3 «Станция Пермь I — микрорайон Нагорный» (временно следует до сквера имени Решетникова), №36 «Микрорайон Вышка I — микрорайон Вышка II — театр «Ироничная компания», а также №59 «Микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный — инфекционная больница».

С улицы Малкова на улицы Крисанова и Карпинского перенаправят маршрут №56 «Микрорайон Крохалева — станция Пермь I». Также продолжит курсировать и временный маршрут №72. Он завершит работу по мере восстановления трамвайного движения.

В рамках реконструкции рабочие продолжат обустраивать недостающие тротуары и велодорожку, а также завершат работы на трамвайных путях. Планируется, что трамваи начнут курсировать по улице Карпинского в конце декабря. По данным дептранса, речь идет о двух маршрутах — №11 и 12.