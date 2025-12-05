В Петропавловской крепости впервые в истории изменили место полуденного выстрела

С 5 декабря традиционный полуденный выстрел в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга временно перенесли с Нарышкина бастиона на Государев бастион. Пушки переносят впервые в истории из-за реставрационных работ, сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города.

Сегодня полуденный выстрел прозвучал из четырех орудий — два артиллерийских орудия ЗИС-3 на Государевом бастионе и еще два артиллерийских Д-30 на Нарышкином. После выстрела два Д-30 отправили на техническую профилактику, отметили в пресс-релизе. Церемония завершилась на Государевом бастионе маршем знаменной группы и взводом почетного караула.

Орудия перенесли на новое место из-за реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости. Пушки установлены на бруствере Нарышкина бастиона, который с внешней стороны облицован гранитными плитами. Реставраторы планируют снять гранитные блоки, отреставрировать сами блоки и держащие их скобы, восстановить кирпичную кладку под ними. Также специалистам нужно провести работы по гидроизоляции стены.