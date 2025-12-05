На Ставрополье с экс-руководителей агрофирмы взыскивают 1,8 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «СХП Южная Губерния» из Ставропольского края подал в арбитражный суд заявление о привлечении трех бывших генеральных директоров компании к субсидиарной ответственности на сумму 1,84 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

4 декабря арбитражный управляющий компании-банкрота Юрий Герасимчик обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием привлечь к солидарной субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятия. К ответственности привлекают Константина Белова, Михаила Пащенко и Викторию Валюхову.

Как следует из открытых источников, Виктория Валюхова руководила компанией с мая 2019 года по декабрь 2022 года, она же является учредителем предприятия. Михаил Пащенко занимал должность генерального директора с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Константин Белов возглавлял предприятие с февраля 2023 года по декабрь 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП Южная Губерния» зарегистрировано в 2011 году в селе Красногвардейское Красногвардейского района Ставропольского края . Компания специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Виктория Валюхова. Убыток компании за 2024 год составил 4,2 млн руб.

Конкурсный управляющий обанкротившегося в декабре 2024 года ООО СХП «Южная Губерния» подал иски о признании недействительными сделок должника на сумму свыше 2,5 млн руб., а налоговая служба требует включить в реестр кредиторов задолженность по обязательным платежам в размере 1,36 млн руб. Арбитражный суд Ставропольского края признал сельхозпредприятие несостоятельным по заявлению руководителя самой компании.

1 сентября 2025 года Межрайонная ИФНС России №14 по Ставропольскому краю подала требование о взыскании с должника 1, 3 руб. задолженности по исполнительному сбору. Налоговики просят включить эту сумму в третью очередь реестра кредиторов.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с иском о признании незаконными выплат ООО «Юридическое агентство Содействие» на общую сумму 2,5 млн руб. Спорные переводы осуществлялись с 5 октября 2019 года по 13 мая 2021 года.

Также оспаривается договор купли-продажи автомобиля «Мерседес-Бенц Вито 113» 2014 года выпуска, заключенный 12 июля 2021 года между предприятием и Скопцовой Викторией Владиславовной.

Согласно отчету оценщиков, стоимость активов должника составляет 43,7 млн рублей. В собственности компании находятся семь зданий и детский сад со служебными строениями в селе Красногвардейское, оцененный в 7,7 млн рублей. Два земельных участка в поселке Виноградный оценили в 22 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе по продаже имущества предприятия принимают до 12 декабря 2025 года.

Тат Гаспарян