«"Зениту" в этом туре будет очень непросто»

В пятницу, 5 декабря, матчем «Ахмат»—«Оренбург» откроется 18-й тур РПЛ, последний в этом году. Пока первую строчку в турнирной таблице занимает «Краснодар», но ЦСКА и «Зенит» отстают от лидера всего на одно очко, так что все может измениться. Кроме того, в эти выходные болельщиков ждет дерби «Спартак»—«Динамо». Какой из центральных матчей тура будет ярче? И чего ждать от команд перед зимней паузой? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с телеведущим, комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

— С точки зрения букмекеров, главный претендент на золото в турнире — это «Зенит». В «Лиге Ставок» коэффициент на победу команды составляет 1,9. Победа «Краснодара» идет за 4,5, ЦСКА — за 5,5, «Локомотива» — за 10, «Спартака» — за 20, а «Балтики» — за 35. Вы тоже считаете «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки?

— Мне кажется, это происходит по инерции последних сезонов, потому что «Зенит» — это команда с самым оптимальным составом, с дорогими футболистами, с опытным и самым крутым российским тренером при всем уважении к Мураду Мусаеву. Сколько чемпионств выиграла эта команда в последнее время? Очень много, и оступилась только в прошлом сезоне. Поэтому вера «Лиги Ставок» в «Зенит» понятна. Но ему будет тяжело догнать такой «Краснодар», особенно учитывая, в какой форме сейчас южане и как, скорее всего, завершится матч этого тура против ЦСКА.

— Есть ставка на победу «Балтики», она была сделана еще до начала чемпионата, когда коэффициент был 2,5 тыс. И если «Балтика» станет чемпионом, человек заработает 12,5 млн руб. Но я так понимаю, что «Балтика» чемпионом вряд ли станет.

— Так же смеялись в 2008 году, так же смеялись, когда казанский «Рубин» вначале выиграл семь матчей подряд, и вроде как был на вершине. И все тогда говорили: да нет, невозможно, это же казанский «Рубин», это не чемпионская команда. Есть же «Спартак», ЦСКА, «Зенит». А в итоге «Рубин» выиграл чемпионство и потом в следующем сезоне повторил это достижение. Поэтому все возможно в нашей Российской премьер-лиге.

— «Краснодару» и ЦСКА предстоит битва за зимнее чемпионство. Южане безоговорочные фавориты, их победа в «Лиге Ставок» идет с коэффициентом 2, а успех ЦСКА котируется за 3,8, ничья — за 3,75. Что берем, победу хозяев?

— Да, победу хозяев и не самый результативный матч. И, как вариант, может быть, победа «Краснодара» с разницей в один мяч. Почему я так верю в «Краснодар»? Скорее из-за последних матчей ЦСКА, из-за сложного календаря. Вы представьте: практически три подряд матча против махачкалинского «Динамо» — это же просто ужас, это так все выматывает. Потому что, учитывая, как играет махачкалинское «Динамо», против него не забалуешь, и столько сил было потрачено и на Кубок, и на чемпионат, плюс еще другие матчи. Не забываем игру против «Спартака», сложнейшую встречу против «Оренбурга». Да сам Фабио Челестини говорит, что команда уже на предел своих сил играет, и уже нужно передохнуть. Учитывая все эти обстоятельства и то, как играет «Краснодар», моментами не напрягаясь, это делает фаворитом именно команду Мурада Мусаева.

— Что касается дерби «Спартак»—«Динамо», тут, мне кажется, должно быть много голов. И логичной кажется ставка на то, что будет забито три и более мячей. В «Лиге Ставок» коэффициент на «тотал больше 2,5» составляет 1,78. Или можно взять победу «Спартака» за 2,21. Или здесь все вообще неоднозначно?

— В плане голов все однозначно. И даже удивительно, что всего на «тотал больше 1,5» в случае взятия ворот «Спартаком» дают коэффициент 2, то есть если «Спартак» забивает два мяча в этом матче. Кажется, что это настолько очевидно, учитывая прошлый матч. Да, все будут говорить, мол, «Балтике» проиграла команда Вадима Романова, как такое вообще может быть, это вообще какая-то беда. Но тот, кто смотрел матч, вспомнит, что, во-первых, «Спартак» играл без Манфреда Угальде, без Ливая Гарсии. Там в нападении Жедсон Фернандеш бегал — человек, который вообще на этой позиции никогда не играл. И моменты «Спартак» все равно создавал, но вот такие аномалии бывают, когда команда играет 60 минут в большинстве и в итоге пропускает после подачи из аута. Мне кажется, в этом матче «Спартак» может наверстать все свои моменты, так сказать, компенсировать предыдущие игры, тем более Угальде возвращается. И свои два мяча «Спартак», я думаю, забьет. Но вот сколько он пропустит, учитывая, что это аттракцион — оборона что «Спартака», что «Динамо»… Это будет довольно весело. В целом все верно вы говорите, будет результативный матч, но по-другому не может быть в таком дерби.

— Еще предлагаю экспресс: победа «Локомотива» над «Сочи», «Зенита» над «Акроном». Общий коэффициент — где-то 2,25. Можно брать?

— Я думаю, да. Хотя мне кажется, что «Акрон» в Санкт-Петербурге ох как пободается, Дзюба что-то да придумает. Я не знаю, как он это делает, это человек, которому после завершения карьеры нужно идти в мотиваторы, какие-то бизнес-коучи. Как он умеет мотивировать команду и мотивировать в первую очередь себя, как он играет против топ-клубов российского чемпионата, это просто потрясающе. 37 лет Дзюбе, а будто это все тот же самый парнишка, который только перешел со скандалом из «Спартака» в «Зенит», и забивает мяч за мячом. Поэтому «Зениту» в этом туре будет очень непросто.