Фитнес подкачался инвестициями

С начала года в Новосибирске предприниматели открыли 101 новый фитнес-клуб, что на треть больше в сравнении с прошлым годом. Вложения в их запуск составили около 19 млрд руб. Появлению новых спортивных центров способствует растущий спрос со стороны потребителей. Но доходность бизнеса снижается, а сроки окупаемости значительно выросли, говорят участники рынка.

Намерение все большего числа россиян вкладываться в свое здоровье подстегивает планы инвесторов по развитию фитнес-клубов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Новосибирске за первые девять месяцев 2025 года открыто на 33% больше фитнес-клубов, чем за аналогичный период годом ранее, посчитали аналитики исследовательского агентства FitnessData и Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ). Всего в этом году в городе запущен 101 спортцентр площадью более 500 кв. м. Инвестиции в их открытие составили около 19 млрд руб. (без учета строительства зданий), что на 15% больше вложений аналогичного периода прошлого года. Основная доля этих средств приходится на федеральную сеть DDX Fitness, которая запустила в третьем квартале 2025 года 15 спортцентров из 29 (60% от общего объема финансирования по оценке FitnessData).

В целом в Сибири число фитнес-центров с начала года увеличилось на 7%, объем предоставленных услуг — на 7,5%. Помимо Новосибирской области, наилучшие показатели у отрасли в Кемеровской, Омской и Томской областях, а также в Красноярском крае, где прирост составил порядка 10-17%. Минимальный прирост зафиксирован в Иркутской области. В остальных регионах рынок не развит и волатилен, полагают в АОФИ.

В FitnessData говорят, что росту числа спортивных объектов в Сибири способствует появление федеральных операторов, готовых работать с собственниками коммерческой недвижимости. Кроме того, развитие отрасли подталкивают тренд на обустройство инфраструктуры со стороны застройщиков, а также повышенный интерес населения к фитнесу.

Тенденцию подтверждает гендиректор сети фитнес-клубов «Магис спорт» (Барнаул) Владимир Гордейчик. По его словам, после пандемии спрос на занятия спортом в тренажерных залах ежегодно увеличивается. «Фитнес-центры вошли в перечень базовых потребностей, что во многом связано с желанием населения продлить срок и качество жизни»,— отметил Владимир Гордейчик.

Многие россияне пересматривают свои приоритеты и вместо недоступных покупок вкладываются в свое здоровье, говорит аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова. «Можно сказать, что отрасль восстановилась после пандемийного кризиса, и тренд на рост фитнес-клубов продолжится»,— считает эксперт.

Впрочем, одновременно снижается доходность бизнеса, говорят представители отрасли.

«Окупаемость вложений в новые объекты увеличилась с трех до 12 лет. Еще в 2009 году можно было рассчитывать на возврат инвестиций в короткие сроки, но сегодня это невозможно, если речь про строительство зданий. Аренда окупается быстрее — за три-шесть лет»,— комментирует Владимир Гордейчик.

На ситуацию влияет, в том числе, снижение доступности кредитов, увеличение налоговой нагрузки и рост расходов. Таким образом, за год рентабельность бизнеса снизилась на один процентный пункт, до 14% по чистой прибыли, подсчитали в FitnessData. По словам исполнительного директора сети «World Class» (Иркутск) Антона Кудрявина, рентабельность сократилась на 8%. «Основная причина — рост расходов, в том числе на оборудование, фонд зарплаты и операционную деятельность»,— говорит он.

Эксперты АОФИ считают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в Новосибирске составит более 27 млрд руб. (плюс 13% к предыдущему году). По 2026 году аналитики дают осторожные прогнозы и предполагают, что активность инвесторов на фитнес-рынке будет более сдержанной.

Лолита Белова