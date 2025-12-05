На Ставрополье начался капитальный ремонт Обильненского водопровода

В Георгиевском округе начался капитальный ремонт Обильненского группового водопровода, который обеспечивает водоснабжение 29 тыс. жителей четырех населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Специалисты обновят более 9 км аварийных труб, обслуживающих станицы Александрийская и Подгорная, села Обильное и Новозаведенное. Работы планируют завершить до конца 2025 года. По словам главы региона, в ходе капремонта изношенные асбестоцементные трубы заменяют полиэтиленовыми. Старые участки водопровода давали свыше 30 аварий ежегодно, что приводило к значительным потерям воды и перебоям в подаче.

В 2026 году планируется обновить еще около 12 км сети, что позволит привести в нормативное состояние большую часть Обильненского группового водопровода. Модернизация в Георгиевском округе является частью масштабной программы обновления коммунальной инфраструктуры на Ставрополье. Так, в 2025-2026 годах планируется капитально отремонтировать девять ключевых водоводов в нескольких округах региона общей протяженностью свыше 40 км, чем обеспечить надежное водоснабжение почти 56 тыс. жителей.

Константин Соловьев