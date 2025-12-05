«Это не мое»

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что в период, когда он занимал государственную должность (с 2016 по 2024 год), его доход совместно с его бывшей женой Светланой Захаровой составил более 400 млн руб. и что он «был достаточен» для приобретения дорогостоящего имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Пресненском суде Москвы рассматривается антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Надзор просит изъять у Тимура Иванова, других ответчиков из числа его близких и доверенных лиц, а также у пяти коммерческих фирм имущество на сумму 1,2 млрд руб.

Давая пояснения в суде из СИЗО по видео-конференц-связи, Тимур Иванов заявил, что особняк в Чистом переулке Москвы он действительно приобретал, но еще до поступления на госслужбу. «Но поскольку я по обязательствам не расплатился, этот объект ушел Магомеду Халидову»,— сказал ответчик. Ранее его защита ходатайствовала о допросе бизнесмена Халидова на процессе, но суд просьбу отклонил.

Также Тимур Иванов выразил несогласие с тем, что он якобы незаконно получил квартиру на Поварской улице столицы недалеко от Верховного суда. «Я данный объект не приобретал, денежные средства по нему не вносились, я получил его в рамках бракоразводного процесса»,— заявил ответчик.

Он пояснил, что дом в деревне Раздоры в Одинцово (Подмосковье) купил, взяв кредит в банке ПСБ в размере 175 млн руб. «Все остальные объекты (которые просит изъять Генпрокуратура.— “Ъ”) задекларированы и проходили проверку компетентных органов»,— продолжил ответчик. По его словам, жилой дом в поселке Архангельское администрация президента позволила ему приватизировать «со скидкой 60% от кадастровой стоимости», учитывая его «заслуги перед страной». Что же касается найденных у него украшений и картин, то эта собственность, по его мнению, «не подлежала декларированию». Он добавил, что два мотоцикла он и правда подарил отцу и это было отражено в его декларации.

Ответчик подчеркнул, что большинство объектов, принадлежность которых ему инкриминируют, подтверждаются его доходами и доходами его бывшей супруги Светланы Захаровой, с которой он развелся в 2022 году. «Если журналисты сложат мои доходы и доходы Светланы Александровны, то сумма станет даже выше стоимости имущества»,— сказал Тимур Иванов, добавив, что еще до знакомства с ним у последней «было все в порядке» в материальном плане.

Что касается усадьбы Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб., то, как подчеркнул экс-замминистра обороны, она ему не принадлежит. «Пожалуйста, делайте с ней что хотите»,— сказал Тимур Иванов. Он также утверждал, что ему не принадлежит и «имущество», изъятое в ходе обысков в квартире матери его гражданской жены Марии Китаевой на улице Бурденко. В ходе обысков там было изъято 56 млн руб. наличности.

«Это не мое»,— заверил Тимур Иванов, назвав иск Генпрокуратуры «попранием законов и фактов».

Он посчитал отношение истца «предвзятым» и посетовал, что у его детей хотят изъять «единственное жилье» — дом в деревне Раздоры.

Мария Локотецкая