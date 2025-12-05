РОКА «Советник» отмечена в рейтинге «ПРАВО-300»-2025

Право.ру подвело итоги ежегодного исследования юридического рынка и наградило лидеров рейтинга «Право-300». РОКА «Советник вошла в число лучших юридических компаний по региональной шкале.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: Станислав Батманов, Евгения Степанова, Анна Воронцова, Мария Столповских на церемонии награждения лидеров юридических компании страны по итогам рейтинга «Право-300»

В Москве прошла церемония награждения лидеров ежегодного рейтинга «Право-300». Всего в этом году эксперты подали 2681 анкету — это ненамного больше прошлогоднего результата. Каждая заявка стала содержательнее: компании сосредоточились на сильных проектах с очевидной ценностью для клиента, отмечают составители рейтинга. Также в этом году в исследовании появилась новая номинация «Производство и промышленность».

В Топ-10 самых конкурентных номинаций вошли такие номинации, как «Арбитражное судопроизводство: коммерческие споры», «Банкротство: судебные споры», «Корпоративное право: сделки и M&A», «Арбитражное судопроизводство», «Налоговое консультирование», «Корпоративное право: консалтинг», «Частный капитал», «Уголовное право», «Недвижимость и строительство: консалтинг», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции».

В 2025 Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник» приняла участие по направлениям: «Арбитражное судопроизводство»; «Земельное право. Коммерческая недвижимость. Строительство»; «Корпоративное право»; «Уголовное право». По итогам рейтинга РОКА «Советник» отмечена в номинациях из Топ-10:

Арбитражное судопроизводство, 3 группа

Земельное право. Коммерческая недвижимость. Строительство, 2 группа

Корпоративное право, 2 группа

Уголовное право, 2 группа

Коллегию адвокатов «Советник» на церемонии награждения представили Станислав Батманов – старший партнер, руководитель уголовно-правовой практики, Анна Воронцова – управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров, Мария Столповских – управляющий партнер, руководитель практики корпоративных споров, Евгения Степанова – управляющий партнер, руководитель филиала коллегии в Москве.

По итогам прошлого года РОКА «Советник» получила признание во всех трех номинациях регионального рейтинга «Право-300»: «Корпоративное право. Слияния и поглощения. High Market», 2 группа; «Арбитражное судопроизводство», 2 группа; «Уголовное право», 3 группа.

Ежегодный рейтинг «Право-300» — первое и масштабное исследование национального юридического рынка, которое проводится с 2010 года. Критерии и методика рейтинга основаны на оценке проектного опыта юридических компаний, отзывах доверителей о качестве, уровне обслуживания и соотношении стоимости и качества юридической помощи.

РОКА «Советник». www.roka-sovetnik.com